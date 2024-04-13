MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 8-й

Гонщик «Априлии» Маверик Виньялес выиграл спринт MotoGP в Остине.

Виньялес уверенно стартовал с поула и создал отрыв, не позволив конкурентам навязать борьбу. За вторую позицию сражались новичок премьер-класса Педро Акоста из «Гасгас», пилот «Грезини» Марк Маркес и лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак»). Маркесу удалось опередить Акосту, затем молодого испанца обогнал и Мартин, финишировавший третьим.

Для действующего чемпиона Франческо Баньяя («Дукати») заезд сложился неудачно – после медленного старта итальянец ехал вне очковой зоны, но затем прорвался на восьмую строчку.

Мартин продолжает возглавлять личный зачет, гонщик «Дукати» Энеа Бастианини поднялся на второе место, Маркес приблизился к Баньяе.

Гран-при Америк

Трасса Америк, Остин

13 апреля 2024 года

Спринт

1. Маверик Виньялес («Априлия») – 10 кругов

2. Марк Маркес («Грезини») +2,294

3. Хорхе Мартин («Прамак») +4,399

4. Педро Акоста («Гасгас») +6,480

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,657

6. Энеа Бастианини («Дукати») +8,621

7. Джек Миллер («КТМ») +9,237

8. Франческо Баньяя («Дукати») +9,349

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +9,637

10. Франко Морбиделли («Прамак») +10,364

11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +10,364

12. Брэд Биндер («КТМ») +10,724

13. Марко Беццекки («ВР46») +11,549

14. Алекс Маркес («Грезини») +15,468

15. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,574

16. Алекс Ринс («Ямаха») +18,146

17. Лука Марини («Хонда») +22,989

Сошли:

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Хоан Мир («Хонда»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Такааки Накагами («ЛЧР»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 67 очков

2. Энеа Бастианини – 43

3. Брэд Биндер – 42

4. Франческо Баньяя – 39

5. Марк Маркес – 36

MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Мартин – 6-й после двух падений

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