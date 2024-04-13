MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 8-й

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Алеш Эспаргаро ЛЧР Марк Маркес Гран-при Америк MotoGP Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Алекс Ринс Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Педро Акоста Трэкхаус Рейсинг Авто

Гонщик «Априлии» Маверик Виньялес выиграл спринт MotoGP в Остине.

Виньялес уверенно стартовал с поула и создал отрыв, не позволив конкурентам навязать борьбу. За вторую позицию сражались новичок премьер-класса Педро Акоста из «Гасгас», пилот «Грезини» Марк Маркес и лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак»). Маркесу удалось опередить Акосту, затем молодого испанца обогнал и Мартин, финишировавший третьим.

Для действующего чемпиона Франческо Баньяя («Дукати») заезд сложился неудачно – после медленного старта итальянец ехал вне очковой зоны, но затем прорвался на восьмую строчку.

Мартин продолжает возглавлять личный зачет, гонщик «Дукати» Энеа Бастианини поднялся на второе место, Маркес приблизился к Баньяе.

Гран-при Америк
Трасса Америк, Остин
13 апреля 2024 года
Спринт
 
1. Маверик Виньялес («Априлия») – 10 кругов
2. Марк Маркес («Грезини») +2,294
3. Хорхе Мартин («Прамак») +4,399
4. Педро Акоста («Гасгас») +6,480
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6,657
6. Энеа Бастианини («Дукати») +8,621
7. Джек Миллер («КТМ») +9,237
8. Франческо Баньяя («Дукати») +9,349
9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +9,637
10. Франко Морбиделли («Прамак») +10,364
11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +10,364
12. Брэд Биндер («КТМ») +10,724
13. Марко Беццекки («ВР46») +11,549
14. Алекс Маркес («Грезини») +15,468
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,574
16. Алекс Ринс («Ямаха») +18,146
17. Лука Марини («Хонда») +22,989
 
Сошли:
 
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Хоан Мир («Хонда»)
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Фабио ди Джанантонио («ВР46»)
Такааки Накагами («ЛЧР»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Хорхе Мартин – 67 очков
2. Энеа Бастианини – 43
3. Брэд Биндер – 42
4. Франческо Баньяя – 39
5. Марк Маркес – 36
 

MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Мартин – 6-й после двух падений

Мировые мотогонки продали владельцу «Ф-1» за $4 млрд – зачем? Байки поедут в городах?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий