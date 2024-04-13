MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 8-й
Гонщик «Априлии» Маверик Виньялес выиграл спринт MotoGP в Остине.
Виньялес уверенно стартовал с поула и создал отрыв, не позволив конкурентам навязать борьбу. За вторую позицию сражались новичок премьер-класса Педро Акоста из «Гасгас», пилот «Грезини» Марк Маркес и лидер чемпионата Хорхе Мартин («Прамак»). Маркесу удалось опередить Акосту, затем молодого испанца обогнал и Мартин, финишировавший третьим.
Для действующего чемпиона Франческо Баньяя («Дукати») заезд сложился неудачно – после медленного старта итальянец ехал вне очковой зоны, но затем прорвался на восьмую строчку.
Мартин продолжает возглавлять личный зачет, гонщик «Дукати» Энеа Бастианини поднялся на второе место, Маркес приблизился к Баньяе.
MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Мартин – 6-й после двух падений
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