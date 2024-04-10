У Вольффа есть список из трех кандидатов для «Мерседеса» – Феттель в него не входит (Bild)

не является кандидатом на место в «Мерседесе».

Считается, что Феттель задумывается о возобновлении карьеры, однако при этом его кандидатуру, по информации Bild, не рассматривают в « », где заняты поисками замены для уходящего в « » .

Как сообщается, у босса «Мерседеса» Тото Вольффа есть список из трех кандидатов, один из которых в итоге и станет напарником Джорджа Расселла в следующем сезоне. В данном списке присутствуют Макс Ферстаппен, , а также пилот молодежной программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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