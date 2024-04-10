У Вольффа есть список из трех кандидатов для «Мерседеса» – Феттель в него не входит (Bild)

Теги возможные переходы Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Макс Ферстаппен Андреа Кими Антонелли Авто

Себастьян Феттель не является кандидатом на место в «Мерседесе».

Считается, что Феттель задумывается о возобновлении карьеры, однако при этом его кандидатуру, по информации Bild, не рассматривают в «Мерседесе», где заняты поисками замены для уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

Как сообщается, у босса «Мерседеса» Тото Вольффа есть список из трех кандидатов, один из которых в итоге и станет напарником Джорджа Расселла в следующем сезоне. В данном списке присутствуют Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, а также пилот молодежной программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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9 комментариев
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Ну какой еще Феттель )))
Ок уже с 2020 года забил на гонки
Не, если найдет спонсорский бюджет, то можно конечно в условный Хаас его, но не более
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если, как они говорят, не будут торопиться с выбором до середины сезона, то есть шанс что всех троих расхватают/предложат контракты и придется возвращаться к варианту с Феттелем
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Ответ Ват-сон
если, как они говорят, не будут торопиться с выбором до середины сезона, то есть шанс что всех троих расхватают/предложат контракты и придется возвращаться к варианту с Феттелем
Макс это вообще опция гипотетическая. Алонсо самая реальная опция, но во первых до летней паузы Фернандо ничего решать не будет, а во вторых очень большой вопрос, интересен ли нынешний Мерс для Алонсо. Антонелли вообще зеленый пацан с непонятными перспективами.
Так что все три кандидатуры под очень большим вопросом.
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Ответ Клименко
Вас Ведробоженька покусал что ле? Они спрашивают, интересен ли Мерс для Алонсо. Конечно нет, ведь после перехода Сайнца в Мартин Алонсо оторвут с руками в РБ, причем на роль первого пилота, инфа сотка
А куда в твоей схеме Ферстаппен или Перес из РБ денутся?
+1
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+1
Ответ Клименко
Вас Ведробоженька покусал что ле? Они спрашивают, интересен ли Мерс для Алонсо. Конечно нет, ведь после перехода Сайнца в Мартин Алонсо оторвут с руками в РБ, причем на роль первого пилота, инфа сотка
И что не так в этом вопросе?
Алонсо точно перейдет туда, где можно будет бороться за победы. А Мерс является таким вариантом сейчас? Что сейчас Мерс может предложить Алонсо, чего у него нет в АМ? Тогда уж более разумно еще раз поверить в Хонду и сделать ставку на 2026 год.
+1
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Мазепин
Шумахер
Антонелли
+1
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Так часто в последнее время все подряд опровергают слухи про Себа, что я уже начинаю думать, что мы и правда увидим его в 2025
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