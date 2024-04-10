У Вольффа есть список из трех кандидатов для «Мерседеса» – Феттель в него не входит (Bild)
Себастьян Феттель не является кандидатом на место в «Мерседесе».
Считается, что Феттель задумывается о возобновлении карьеры, однако при этом его кандидатуру, по информации Bild, не рассматривают в «Мерседесе», где заняты поисками замены для уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
Как сообщается, у босса «Мерседеса» Тото Вольффа есть список из трех кандидатов, один из которых в итоге и станет напарником Джорджа Расселла в следующем сезоне. В данном списке присутствуют Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, а также пилот молодежной программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
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Ок уже с 2020 года забил на гонки
Не, если найдет спонсорский бюджет, то можно конечно в условный Хаас его, но не более
Так что все три кандидатуры под очень большим вопросом.
Алонсо точно перейдет туда, где можно будет бороться за победы. А Мерс является таким вариантом сейчас? Что сейчас Мерс может предложить Алонсо, чего у него нет в АМ? Тогда уж более разумно еще раз поверить в Хонду и сделать ставку на 2026 год.
Шумахер
Антонелли