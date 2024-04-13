MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Мартин – 6-й после двух падений
Пилот «Априлии» Маверик Виньялес показал лучшее время в квалификации MotoGP в Остине.
Виньялес опередил новичка MotoGP Педро Акосту, выступающего за «Гасгас», и гонщика «Грезини» Марка Маркеса.
Действующий чемпион Франческо Баньяя («Дукати») стал четвертым, лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») дважды упал во втором сегменте и завершил сессию шестым.
Гран-при Америк
Трасса Америк, Остин
13 апреля 2024 года
Квалификация
1. Маверик Виньялес («Априлия») – 2.00,864
2. Педро Акоста («Гасгас») +0,328
3. Марк Маркес («Грезини») +0,402
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,488
5. Энеа Бастианини («Дукати») +0,575
6. Хорхе Мартин («Прамак») +0,647
7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,698
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,803
9. Франко Морбиделли («Прамак») +0,873
10. Марко Беццекки («ВР46») +1,415
11. Джек Миллер («КТМ») +1,433
12. Алекс Маркес («Грезини») – не показал времени
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