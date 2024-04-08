Кристиан Хорнер ответил Вольффу на фразу про отсутствие интриги: «За все эти годы я научился тому, что не стоит слишком прислушиваться к высказываниям Тото»

Хорнер не согласен с Вольффом, который считает борьбу в сезоне уже законченной.

Руководитель « » уверен, что на дистанции длинного сезона случиться может что угодно и не согласен с теми, кто говорит об отсутствии интриги в чемпионате.

попросили прокомментировать высказывание , в котором босс « » выразил уверенность в том, что в нынешнем сезоне никому из конкурентов не удастся догнать Ферстаппена, а сама немецкая команда будет расценивать сезон как тесты:

«Сейчас слишком рано списывать сезон со счетов, впереди еще 20 Гран-при. И вообще за все эти годы я научился тому, что не стоит слишком прислушиваться к высказываниям Тото».

При этом Хорнер считает, что в этом сезоне на стороне Ферстаппена также будет фактор отличной физической подготовки:

«Знаете, зимой он сменил тренера. И сейчас он в отличной форме, стройный и подтянутый. Он отлично управляется с болидом, вы сами можете слышать эту мощность, то, какой у него есть запас…это и правда впечатляет. Так что сейчас не растерял той формы, в которой находился в прошлом сезоне».

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