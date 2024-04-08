Кристиан Хорнер ответил Вольффу на фразу про отсутствие интриги: «За все эти годы я научился тому, что не стоит слишком прислушиваться к высказываниям Тото»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Хорнер не согласен с Вольффом, который считает борьбу в сезоне уже законченной.

Руководитель «Ред Булл» уверен, что на дистанции длинного сезона случиться может что угодно и не согласен с теми, кто говорит об отсутствии интриги в чемпионате.

Хорнера попросили прокомментировать высказывание Тото Вольффа, в котором босс «Мерседеса» выразил уверенность в том, что в нынешнем сезоне никому из конкурентов не удастся догнать Ферстаппена, а сама немецкая команда будет расценивать сезон как тесты:

«Сейчас слишком рано списывать сезон со счетов, впереди еще 20 Гран-при. И вообще за все эти годы я научился тому, что не стоит слишком прислушиваться к высказываниям Тото».

При этом Хорнер считает, что в этом сезоне на стороне Ферстаппена также будет фактор отличной физической подготовки:

«Знаете, зимой он сменил тренера. И сейчас он в отличной форме, стройный и подтянутый. Он отлично управляется с болидом, вы сами можете слышать эту мощность, то, какой у него есть запас…это и правда впечатляет. Так что сейчас Макс не растерял той формы, в которой находился в прошлом сезоне».

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4 комментария
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Ответ grag68
Зачем ему там вообще тренироваться, каждая гонка на круизе. Дня по три можно с батей бухать)))
Вечно обиженный и оскорблённый так и делал пока катался на самовозе, но пришло время сдать позиции и…. Снова униженные и оскорблённые.
+4
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+4
Ответ Philatelist79
Вечно обиженный и оскорблённый так и делал пока катался на самовозе, но пришло время сдать позиции и…. Снова униженные и оскорблённые.
Хороший коммент, зачет
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+2
Хорнер это такой Лето Атрейдес, а Тото - конечно Володя Харконнен
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