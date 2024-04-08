Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Ньюи не продлит контракт с «Ред Булл», я слышал»

Дорнбос ожидает, что Ньюи покинет «Ред Булл».

Эксперт Ziggo Sport и бывший пилот «Ред Булл» Роберт Дорнбос поделился мыслями о ситуации в команде.

По информации Дорнбоса, отказали в заключении долгосрочного соглашения, а глава конструкторского бюро Эдриан Ньюи не останется в «Ред Булл» после 2025 года.

«Несмотря на все успехи «Ред Булл», за кулисами по-прежнему невероятная неразбериха. Благодаря прессе мы видим верхушку айсберга, но что происходит внутри… недоволен Хорнером, а Хорнер недоволен Марко.

Происходит еще кое-какие вещи. К примеру, Серхио Перес подошел к команде вчера и сказал: «Я хочу трехлетний контракт». На это можно было лишь рассмеяться.

Действительно смешно. Марко отклонил запрос. Он говорит, мол, ни за что, максимум однолетнее соглашение. Ведь если предоставить ему двухлетнюю сделку, он будет сидеть на месте и снова развалится. Надо его продлевать каждый год.

Ситуация с иском сотрудницы против Хорнера все еще продолжается.

совсем не в восторге. Все считают, что он лучший друг , и да, он привел его к большим успехам. Но он больше не хочет в этом участвовать.

Я слышал, что Эдриан Ньюи не продлит контракт. И это важно: если он уйдет в конце 2025 года, решишь ли ты [как гонщик] оставаться в команде в новой эре? Формируются разные лагери, хотя успехи на трассе просто первоклассные», – отметил эксперт.

О продлении соглашения Ньюи с « » сообщали в 2023 году, хотя точная длительность контракта неизвестна.

В «Астон Мартин» отрицают, что сделали предложение Ньюи

Переговоры Ньюи с «Феррари» находятся в продвинутой стадии (Bild)