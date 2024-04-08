Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Ньюи не продлит контракт с «Ред Булл», я слышал»

Теги Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Роберт Дорнбос Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Дорнбос ожидает, что Ньюи покинет «Ред Булл».

Эксперт Ziggo Sport и бывший пилот «Ред Булл» Роберт Дорнбос поделился мыслями о ситуации в команде.

По информации Дорнбоса, Серхио Пересу отказали в заключении долгосрочного соглашения, а глава конструкторского бюро Эдриан Ньюи не останется в «Ред Булл» после 2025 года.

«Несмотря на все успехи «Ред Булл», за кулисами по-прежнему невероятная неразбериха. Благодаря прессе мы видим верхушку айсберга, но что происходит внутри… Марко недоволен Хорнером, а Хорнер недоволен Марко.

Происходит еще кое-какие вещи. К примеру, Серхио Перес подошел к команде вчера и сказал: «Я хочу трехлетний контракт». На это можно было лишь рассмеяться.

Действительно смешно. Марко отклонил запрос. Он говорит, мол, ни за что, максимум однолетнее соглашение. Ведь если предоставить ему двухлетнюю сделку, он будет сидеть на месте и снова развалится. Надо его продлевать каждый год.

Ситуация с иском сотрудницы против Хорнера все еще продолжается.

Эдриан Ньюи совсем не в восторге. Все считают, что он лучший друг Кристиана Хорнера, и да, он привел его к большим успехам. Но он больше не хочет в этом участвовать.

Я слышал, что Эдриан Ньюи не продлит контракт. И это важно: если он уйдет в конце 2025 года, решишь ли ты [как гонщик] оставаться в команде в новой эре? Формируются разные лагери, хотя успехи на трассе просто первоклассные», – отметил эксперт.

О продлении соглашения Ньюи с «Ред Булл» сообщали в 2023 году, хотя точная длительность контракта неизвестна.

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5 комментариев
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Перес попросил трёхлетний контракт, ахахаха. Это из серии "проси больше, будет куда вниз торговаться" что ли? И ведь кто-то на серьёзных щщах должен был выслушать Переса и что-то на это ответить.
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сплетник-баба, а не мужик, собирает мусор из слухов и балаболит ))))))))))
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Ну если двигатель совсем не получится, то ньюи потеряет интерес к работе в этой команде
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у нас на район позвали в местный гараж жигули допиливать, не смог отказать - бабка одна слышала
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Ответ grag68
Ну если двигатель совсем не получится, то ньюи потеряет интерес к работе в этой команде
Если двигатель не получится, ручная ФИА быстро другим движки прикрутит, у Рено тоже движок не получился, и в 2008 и 2009 им разрешили его обновить при заморозке, и тогда появился выдувной диффузор, да и начнут визжать что нечестно, уйдут 2 командами итд.
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