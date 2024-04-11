Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» – проект жизни, я подписал длиннейший контракт в карьере»

Алонсо намекнул, что останется в «Астон Мартин» по окончании гоночной карьеры.

Гонщик «Астон Мартин» назвал выступления за команду делом жизни, а новый многолетний контракт – длиннейшим в карьере. Испанец будет гоняться за коллектив из Сильверстоуна по меньшей мере до конца сезона-2026, а затем, по всей видимости, получит новую работу в «Астон Мартин».

«Для меня это проект жизни в каком-то смысле, это длиннейший контракт, что я когда-либо подписывал в своей карьере.

Он связывает меня с «Астоном» на многие, многие годы. Посмотрим, в какой роли, посмотрим, сколько лет я буду пилотировать. Но даже после того, как я закончу гоняться – у меня более чем 25-летний опыт в «Формуле-1» плюс еще десять или 15 лет вне «Ф-1» – почти 40 лет автоспортивного опыта для команды, которая предоставила меня такую возможность на данном этапе карьеры.

Так что для меня это тоже очень привлекательно, я крайне мотивирован на ближайшие годы.

Подписываться на однолетний проект для меня не имело смыла. Не то чтобы у меня было однолетнее предложение где-то еще. Просто я очень четко дал понять «Астону» в первых переговорах, что строительство чего-то нового – то, что меня привлекает.

Участие в гонках при новом регламенте было обязательным пунктом для меня. Частично решение связано с тем, что «Астон» будет с «Хондой» в 2026-м и с Aramco, самым большим и лучшим партнером в мире», – сообщил двукратный чемпион мира.

Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года

Алонсо воссоединится к «Хондой», моторы которой использовал в 2015-2017 годах