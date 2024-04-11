Фернандо Алонсо: «Хонда» доминирует в «Ф-1». Я всегда уважал компанию, вновь работать вместе – настоящее удовольствие»

Алонсо объяснил, почему решил вновь использовать моторы «Хонды».

Пилот «Астон Мартин» подтвердил, что общался с представителями «Хонды» перед тем, как продлить соглашение с британской командой.

С 2026 года Алонсо вновь будет выступать с «Хондой», которая переходит от « » и «РБ» к «Астон Мартин».

«Я с ними виделся, не в Сузуке, а несколько месяцев назад. Я очень люблю Японию за то, что они там делают.

Я считаю, что в целом в Японии другой уровень дисциплины и целеустремленности. И это касается «Хонды». Я также работал с «Тойотой» в чемпионате по гонкам на выносливость и хорошо знаком с такой дисциплиной.

Сезон-2026 – это шаг в неизвестность, безусловно. Но если я бы выбирал, то, мне кажется, выбрал бы наш проект, наш двигатель и нашу силовую установку. Во-первых, потому что «Хонда» доминирует в «Формуле-1», у нее очень и очень мощный мотор для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ныне «РБ» – Спортс). Во-вторых, будет новый регламент, новое топливо, а у компании есть все инструменты, необходимые для успеха.

« » – производитель с огромными успехами в «Формуле-1» – и не только в «Формуле-1», в мире автоспорта. Я всегда уважал эту компанию. В « » у нас не сработало, когда «Хонда» возвращалась в «Формулу-1», но сразу после этого там решили все проблемы и теперь доминируют. Это чемпионы мира последних лет, так что, думаю, уже есть очень прочная основа.

После опыта с «Макларен»-«Хондой» и « » вновь есть возможность поработать вместе. Для меня это настоящее удовольствие», – заявил испанец.

Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года

Алонсо воссоединится к «Хондой», моторы которой использовал в 2015-2017 годах