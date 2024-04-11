Фернандо Алонсо: «Хонда» доминирует в «Ф-1». Я всегда уважал компанию, вновь работать вместе – настоящее удовольствие»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Хонда Ред Булл Индикар Формула-1 Астон Мартин РБ Авто

Алонсо объяснил, почему решил вновь использовать моторы «Хонды».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подтвердил, что общался с представителями «Хонды» перед тем, как продлить соглашение с британской командой.

С 2026 года Алонсо вновь будет выступать с «Хондой», которая переходит от «Ред Булл» и «РБ» к «Астон Мартин».

«Я с ними виделся, не в Сузуке, а несколько месяцев назад. Я очень люблю Японию за то, что они там делают.

Я считаю, что в целом в Японии другой уровень дисциплины и целеустремленности. И это касается «Хонды». Я также работал с «Тойотой» в чемпионате по гонкам на выносливость и хорошо знаком с такой дисциплиной.

Сезон-2026 – это шаг в неизвестность, безусловно. Но если я бы выбирал, то, мне кажется, выбрал бы наш проект, наш двигатель и нашу силовую установку. Во-первых, потому что «Хонда» доминирует в «Формуле-1», у нее очень и очень мощный мотор для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ныне «РБ» – Спортс). Во-вторых, будет новый регламент, новое топливо, а у компании есть все инструменты, необходимые для успеха.

«Хонда» – производитель с огромными успехами в «Формуле-1» – и не только в «Формуле-1», в мире автоспорта. Я всегда уважал эту компанию. В «Макларене» у нас не сработало, когда «Хонда» возвращалась в «Формулу-1», но сразу после этого там решили все проблемы и теперь доминируют. Это чемпионы мира последних лет, так что, думаю, уже есть очень прочная основа.

После опыта с «Макларен»-«Хондой» и «Индикаром» вновь есть возможность поработать вместе. Для меня это настоящее удовольствие», – заявил испанец.

Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года

Алонсо воссоединится к «Хондой», моторы которой использовал в 2015-2017 годах

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
“Мои любимые gp2 engine” - добавил Алонсо
+3
0
+3
как быстро все меняется в этой жизни. вот как счас помню, еще недавно Хонда "не умела строить моторы", так о ней говорили и на тебе, доминирует)
+3
0
+3
Так а на каких движках будет сам Ред Булл в 2026? Или на собственной разработке на базе агрегата Хонды?
0
0
0
🤣🤣🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий