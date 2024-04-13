Команды стремятся снизить максимальное количество коллективов «Ф-1» с 12 до 10 (Джо Сейвард)
Команды «Формулы-1» обсуждают изменения в коммерческих соглашениях.
Следующий Договор согласия будет действовать в 2026-2030 годах.
Журналист Джо Сейвард сообщает, что большинство команд хотят снизить финансовые привилегии «Феррари», которой достаются «исторические» выплаты.
Большая часть коллективов выступает за запрет одной компании владеть двумя участниками, в то время как «Ред Булл» выступает против. Большие команды также стремятся ограничить количество деталей, которые можно покупать, а не производить самим.
Команды в целом поддерживают идею ограничить число коллективов с 12 до десяти. Опасения текущих участников связаны с тем, что новая конюшня «размоет» призовой фонд, а стартовый взнос в 200 миллионов долларов не покроет их убытки.
В «Ф-1» намерена попасть «Андретти», которая получила одобрение от ФИА, но не от чемпионата.
Команда «Андретти» официально открыла новую базу в Сильверстоуне
«Андретти» планирует создать команды в «Формуле-2» и «Формуле-3»
Командам не нужно потерять( размыть) свою долю призовых.