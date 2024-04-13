«Ред Булл» рассматривает Переса, Сайнса, Риккардо, но не Цуноду на место в 2025-м (Лоренс Барретто)

Стали известны ключевые кандидаты на кокпит «Ред Булл» в 2025 году.

Контракт Серхио Переса с «Ред Булл» истекает в конце нынешнего сезона, связан с командой долгосрочным соглашением.

По информации журналиста сайта «Формулы-1» Лоренса Барретто, позиции Переса в последнее время усилились на фоне относительно успешных выступлений.

В то же время «Ред Булл», как и любая другая команда в подобной ситуации, рассматривает различные варианты.

Одним из претендентов является , покидающий « » по окончании сезона. «Многочисленные источники» сообщают, что «Ред Булл» общался с окружением испанца, но в команде еще не решили, является ли возрождение пары Ферстаппен-Сайнс (гонщики вместе выступали в «Торо Россо» в 2015-2016 годах) хорошей идеей.

Положение пилота «РБ» , уступающего напарнику на старте сезона, ухудшилось. Тем не менее, австралиец все еще не выбыл из гонки за место в «Ред Булл».

Источники утверждают, что сам Цунода в данный момент не входит в шорт-лист чемпионов «Формулы-1» и борется лишь за то, чтобы сохранить кокпит в «РБ» в следующем году.

Барретто отмечает, что в случае ухода Ферстаппена картина полностью поменяется, однако пока «Ред Булл» исходит из предположения, что Макс останется в Милтон-Кейнсе.

Журналист также делится информацией о ситуации в «РБ». Маловероятно, что решение по составу будет принято до лета. Если Риккардо не повысят до «Ред Булл», то борьба развернется между ним, Цунодой и резервным пилотом Лиамом Лоусоном.

Считается, что «Ред Булл» стремится дать шанс Лоусону в 2025 году, поэтому, по всей видимости, второе место разыграют Даниэль и Юки.

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