Хуан-Пабло Монтойя: «Я уничтожил Ральфа Шумахера психологически. Он делал нереальные вещи, был таким быстрым»

Теги Ральф Шумахер Уильямс Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Авто

Монтойя заявил, что «уничтожил» экс-напарника по «Уильямсу» Ральфа Шумахера.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о том, что великолепная скорость Ральфа Шумахера не помешала колумбийцу повергнуть партнера по команде.

Монтойя и Шумахер вместе выступали за «Уильямс» в 2001-2004 годах.

«Если честно, Ральф был очень, очень хорош. Его скорость… Боже ты мой, он был таким быстрым! Он так долго игрался со мной, это очень раздражало, было так тяжело. Он делал нереальные вещи с болидом на одном быстром круге.

Знаете, проблема в том, что я уничтожил его психологически», – сообщил Хуан-Пабло в подкасте Beyond the Grid.

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3 комментария
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В смысле? Нассал в любимый кроссовок?
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Монтойя, конечно, крутой был перец в F1
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Ральф был талантливым гонщиком. Но с выбором команд не повезло
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