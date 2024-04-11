Хуан-Пабло Монтойя: «Я уничтожил Ральфа Шумахера психологически. Он делал нереальные вещи, был таким быстрым»

Монтойя заявил, что «уничтожил» экс-напарника по «Уильямсу» Ральфа Шумахера.

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о том, что великолепная скорость не помешала колумбийцу повергнуть партнера по команде.

Монтойя и Шумахер вместе выступали за « » в 2001-2004 годах.

«Если честно, Ральф был очень, очень хорош. Его скорость… Боже ты мой, он был таким быстрым! Он так долго игрался со мной, это очень раздражало, было так тяжело. Он делал нереальные вещи с болидом на одном быстром круге.

Знаете, проблема в том, что я уничтожил его психологически», – сообщил Хуан-Пабло в подкасте Beyond the Grid.

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?