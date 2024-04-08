Гельмут Марко: «Невероятный круг Ферстаппена на изношенных шинах – послание соперникам: «Вы боретесь только за второе место»

Теги Гран-при Японии Гран-при Австралии Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Марко сообщил, что Ферстаппен ставит на место конкурентов лучшими кругами.

На Гран-при Японии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку и забрал дополнительное очко за быстрейший круг, который установил незадолго до финиша.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался об успехе нидерландца и шансах команды на Кубок конструкторов.

– Доктор, было ли на Гран-при Японии что-то, что можно было бы покритиковать с точки зрения «Ред Булл»?

– Сложно найти ошибки. Все было идеально до последнего круга. Пит-стопы также вышли невероятными – три остановки по две секунды.

– Могут ли соперники уже поздравлять вас с титулом?

– Прошу, оставьте меня в покое! Позади только четыре гонки, впереди 20. В Мельбурне мы видели, как быстро ситуация может поменяться. У «Феррари» сильный и надежный болид, нельзя ее списывать.

– Похоже, Тото Вольфф и «Мерседес» сдались. Или как иначе интерпретировать слова Тото: «Никто не догонит Макса. Его пилотаж и его болид великолепны»?

– Я всегда говорил, что у нас хорошая машина, но решающую роль играет Макс. В Сузуке все уже было ясно, но затем Макс проехал невероятный лучший круг на изношенных шинах. Не ради забавы, это послание соперникам: «Привет, вы боретесь только за второе место».

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7 комментариев
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)))ничего , подождем 26 год , когда у рб будет бомжмотор , вот там бы хотелось бы услышать послания кто за что борется .
+6
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+6
а то что Леклер на ушатанном медиуме проехал пол гонки, он забыл?
Ферстаппен на самовозке без топлива фактически на пустом треке смог поставить быстрый круг... о да, достижение
+5
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+4
А вам тоже уже поднадоело это взаимное "вылизывание очка" в каждом интервью Макса и Марко?
+4
-1
+3
Ответ Brigande
)))ничего , подождем 26 год , когда у рб будет бомжмотор , вот там бы хотелось бы услышать послания кто за что борется .
У них был не лучший мотор, выглядело норм
+3
0
+3
Ответ ASphotographer
А вам тоже уже поднадоело это взаимное "вылизывание очка" в каждом интервью Макса и Марко?
Подхалиму палец в рот не клади - оближет!
+1
0
+1
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