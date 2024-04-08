Гельмут Марко: «Невероятный круг Ферстаппена на изношенных шинах – послание соперникам: «Вы боретесь только за второе место»

Марко сообщил, что Ферстаппен ставит на место конкурентов лучшими кругами.

На Гран-при Японии пилот «Ред Булл» выиграл гонку и забрал дополнительное очко за быстрейший круг, который установил незадолго до финиша.

Советник «Ред Булл» высказался об успехе нидерландца и шансах команды на Кубок конструкторов.

– Доктор, было ли на Гран-при Японии что-то, что можно было бы покритиковать с точки зрения « »?

– Сложно найти ошибки. Все было идеально до последнего круга. Пит-стопы также вышли невероятными – три остановки по две секунды.

– Могут ли соперники уже поздравлять вас с титулом?

– Прошу, оставьте меня в покое! Позади только четыре гонки, впереди 20. В Мельбурне мы видели, как быстро ситуация может поменяться. У « » сильный и надежный болид, нельзя ее списывать.

– Похоже, и « » сдались. Или как иначе интерпретировать слова Тото: «Никто не догонит Макса. Его пилотаж и его болид великолепны»?

– Я всегда говорил, что у нас хорошая машина, но решающую роль играет Макс. В Сузуке все уже было ясно, но затем Макс проехал невероятный лучший круг на изношенных шинах. Не ради забавы, это послание соперникам: «Привет, вы боретесь только за второе место».

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