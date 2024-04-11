Алонсо воссоединится к «Хондой», моторы которой использовал в 2015-2017 годах

Гонщик «Астон Мартин» вновь будет использовать двигатели «Хонды».

Испанец подписал новый многолетний контракт и будет выступать за «Астон Мартин» по меньшей мере до конца 2026 года. С сезона-2026 «Астон Мартин» переходит с моторов «Мерседеса» на японские силовые установки.

Между Алонсо и «Хондой» сложились непростые отношения, когда Фернандо пилотировал « » в 2015-2017 году. Британская команда провалила те сезоны и в итоге перешла на двигатели « ».

Фернандо также выступал с двигателем « » на «500 милях Индианаполиса» 2017 года и сошел из-за поломки мотора.

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