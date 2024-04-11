Алонсо воссоединится к «Хондой», моторы которой использовал в 2015-2017 годах

Теги Макларен Фернандо Алонсо Хонда Индикар Формула-1 500 миль Индианаполиса Астон Мартин Рено Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь будет использовать двигатели «Хонды».

Испанец подписал новый многолетний контракт и будет выступать за «Астон Мартин» по меньшей мере до конца 2026 года. С сезона-2026 «Астон Мартин» переходит с моторов «Мерседеса» на японские силовые установки.

Между Алонсо и «Хондой» сложились непростые отношения, когда Фернандо пилотировал «Макларен» в 2015-2017 году. Британская команда провалила те сезоны и в итоге перешла на двигатели «Рено».

Фернандо также выступал с двигателем «Хонда» на «500 милях Индианаполиса» 2017 года и сошел из-за поломки мотора.

Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года

Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо голоден до успеха, пилотирует и физически готов как никогда»

2 комментария
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Моторы которой называл gp2 engine)
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Но расстались тогда они не очень...
Надеюсь Хонда это забыла.
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