Алонсо воссоединится к «Хондой», моторы которой использовал в 2015-2017 годах
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь будет использовать двигатели «Хонды».
Испанец подписал новый многолетний контракт и будет выступать за «Астон Мартин» по меньшей мере до конца 2026 года. С сезона-2026 «Астон Мартин» переходит с моторов «Мерседеса» на японские силовые установки.
Между Алонсо и «Хондой» сложились непростые отношения, когда Фернандо пилотировал «Макларен» в 2015-2017 году. Британская команда провалила те сезоны и в итоге перешла на двигатели «Рено».
Фернандо также выступал с двигателем «Хонда» на «500 милях Индианаполиса» 2017 года и сошел из-за поломки мотора.
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Надеюсь Хонда это забыла.