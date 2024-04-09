ФИА изменила планы по активной аэродинамике в «Ф-1» в 2026-м после симуляций (Autosport)

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Планы по внедрению активной аэродинамики в «Ф-1» существенно пересмотрены.

Симуляции болидов с активной аэродинамикой, которые должны появиться в «Формуле-1» в 2026 году, дали неутешительные результаты, сообщает Autosport.

Идея заключается в использовании конфигурации с высокой прижимной силой в поворотах и с низкой – на прямых.

Наиболее простой вариант с неподвижным передним антикрылом и подвижным задним, которое работало бы в сочетании с системой DRS, не оправдал ожиданий. На симуляторе машина становилась практически неуправляемой в конфигурации с низкой прижимной силой и максимальной мощностью мотора. Болид разворачивало на прямых, малейшие смещения приводили к потере задней оси.

Это связано с изменением аэродинамического баланса, который, по оценкам, втрое превышает то, что сейчас испытывают гонщики при активации DRS. Один из источников предположил, что единственный способ избежать разворотов – пилотировать машину с более низкими скоростями в сравнении с современной «Формулой-2».

Утверждается, что ФИА поменяла планы и теперь будет разрабатывать систему с одновременным изменением конфигурации переднего и заднего антикрыльев.

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5 комментариев
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Казалось бы что сложного, нужно снизить размеры машин и вес, все равно упростили СУ, даже если на прямых потеряют, в поворотах и на разгоне отыграют, это приблизит тачки к старым машинам каких нибудь 2000 х годов, убрать граунд эффект, все равно преследовать уже так же сложно как и раньше, а слистрим стал намного ниже, и он не оправдал тех целей с которыми его возвращали, но нет, они занимаются какой то ерундой. В целом не жду адекватных изменений регламента ещё долго, может годику к 2030 что то и изменится.
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Посимулируют с одновременным открытием пак и зак, а когда обломаются - вернут активную подвеску.
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Даже Лука хочет возвращения к Ф1 2000ых)
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так угробят ещё кого-нибудь своими идеями
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Ответ sir_shir
так угробят ещё кого-нибудь своими идеями
Нужно пробовать и тестировать, чтобы сделать Ф1 лучше
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