Слабый старт сезона «Альпин» может привести к продаже команды (Autosport)

Теги Формула-1 регламент Рено Альпин Авто

«Рено» может продать команду «Альпин» в «Ф-1» из-за плохих результатов.

По информации Autosport, неудачный старт сезона-2024 и туманные перспективы с точки зрения исправления ситуации могут заставить руководство концерна «Рено» продать команду «Альпин».

При этом отмечается, что даже если в «Рено» пойдут на такой шаг, обязательным условием при продаже будет согласие новых владельцев и дальше использовать двигатели «Альпин». Поскольку в компании в любом случае собираются остаться в «Формуле-1» в качестве поставщика двигателей.

По информации ряда источников издания, речь идет об обязательстве использовать двигатели «Рено» как минимум до 2029 года включительно.

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3 комментария
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Андретти готов купить :)))
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Андретти приготовиться! Мазепин следующий в очереди))
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