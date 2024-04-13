Босс «Хонды» Ватанабе: «Мы с Алонсо можем преодолеть болезненный опыт и бороться за победы»

В «Хонде» прокомментировали воссоединение с Алонсо.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо продлил соглашение с командой и будет использовать двигатели «Хонды» с 2026 года.

Руководитель гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе рассчитывает, что сотрудничество с Алонсо принесет самые высокие результаты.

«Когда мы работали с ним с 2015 по 2017 годы [в « »], это была очень тяжелая ситуация и для «Хонды», и для команды. Это особенно разочаровывающий период нашей истории, и временами отношения были натянутыми.

Но я считаю, что мы стали сильнее, так как преодолели это разочарование. Алонсо тоже был очень активным с тех пор.

Я рад, что теперь мы можем вместе преодолеть этот болезненный опыт и снова вместе бороться за победы. Надеюсь, мы способны стремиться к чемпионству вместе и выигрывать вместе», – заявил менеджер.

Ватанабе рассказал об общении с Алонсо в последние месяцы и переговорах о составе «Астон Мартин»:

«Я разговаривал с ним в Лас-Вегасе. В то время он еще не решил вопрос со следующим контрактом. Но Алонсо подошел, когда мы общались с [руководителем «Астон Мартин»] Майком Краком, сказал: «Удачи» и «Если выпадет шанс, будем гоняться вместе». Мы просто обменялись парой слов.

Мы много раз обсуждали с «Астон Мартин» партнерство, которое начнется в 2026 году. Также мы делились мнениями по поводу пилотов и пришли к общему с «Астон Мартин» пониманию, что Алонсо, безусловно, является гонщиком топ-уровня.

В « » спросили, возникнут ли какие-то проблемы с «Хондой», если контракт с Алонсо будет продлен. С нами делились информацией на разных стадиях.

Однако «Хонда» не выдвигала никаких требований по данной теме. Как бы то ни было, безусловно, мы должны обсуждать состав пилотов, который нужен для побед – мы говорили о контракте Алонсо в этом контексте».

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