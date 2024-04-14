Формула Е. Мизано. Верляйн вырвал победу в гонке на последнем круге

Пилот «Порше» Паскаль Верляйн выиграл вторую гонку «Формулы Е» в итальянском Мизано.

Верляйн долгое время лидировал в гонке, но за 5 кругов до финиша пропустил атаку со стороны . К последнему кругу заезда гонщик «Нисана» успел оторваться от Верляйна на 1,5 секунды, однако затем был вынужден сойти с дистанции из-за поломки болида.

Вторым заезда закончил Джейк Деннис («Андретти»), а третьим стал Ник Кэссиди («Ягуар»).

По итогам второй гонки в Мизано Верляйн и Деннис делят между собой первое место в общем зачете, а Роулэнд откатился на третью позицию.

Формула E

Этап 7

Мизано, Италия

14 апреля 2024 года

Гонка

Топ-10

1. Паскаль Верляйн (« ») – 37.05,241

2. Джейк Деннис (« ») +1,993

3. Ник Кэссиди (« ») +2,221

4. Нико Мюллер («Абт Купра») +2,271

5. Саша Фенестраз (« ») +5,220

6. Сержиу Сетте Камара («ЕРТ») +5,727

7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +6,794

8. Джейк Хьюз («Макларен») +8,236

9. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +8,387

10. Джехан Дарувала («Мазерати») +8,714

Положение в общем зачете, топ-5

1. Паскаль Верляйн – 89 очков

2. Джейк Деннис – 89

3. Оливер Роулэнд – 80

4. Ник Кэссиди – 76

5. Максимилиан Гюнтер – 65