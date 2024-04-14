Формула Е. Мизано. Верляйн вырвал победу в гонке на последнем круге
Пилот «Порше» Паскаль Верляйн выиграл вторую гонку «Формулы Е» в итальянском Мизано.
Верляйн долгое время лидировал в гонке, но за 5 кругов до финиша пропустил атаку со стороны Оливера Роулэнда. К последнему кругу заезда гонщик «Нисана» успел оторваться от Верляйна на 1,5 секунды, однако затем был вынужден сойти с дистанции из-за поломки болида.
Вторым заезда закончил Джейк Деннис («Андретти»), а третьим стал Ник Кэссиди («Ягуар»).
По итогам второй гонки в Мизано Верляйн и Деннис делят между собой первое место в общем зачете, а Роулэнд откатился на третью позицию.
Формула E
Этап 7
Мизано, Италия
14 апреля 2024 года
Гонка
Топ-10
1. Паскаль Верляйн («Порше») – 37.05,241
2. Джейк Деннис («Андретти») +1,993
3. Ник Кэссиди («Ягуар») +2,221
4. Нико Мюллер («Абт Купра») +2,271
5. Саша Фенестраз («Ниссан») +5,220
6. Сержиу Сетте Камара («ЕРТ») +5,727
7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +6,794
8. Джейк Хьюз («Макларен») +8,236
9. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +8,387
10. Джехан Дарувала («Мазерати») +8,714
Положение в общем зачете, топ-5
1. Паскаль Верляйн – 89 очков
2. Джейк Деннис – 89
3. Оливер Роулэнд – 80
4. Ник Кэссиди – 76
5. Максимилиан Гюнтер – 65