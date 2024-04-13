Шансы на переход Сайнса в «Уильямс» растут (Лоренс Барретто)

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У Сайнса остались четыре ключевых варианта на сезон-2025.

Пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу предстоит определиться, где продолжить карьеру в следующем году после того, как стало известно о продлении контракта между Фернандо Алонсо и «Астон Мартин».

По информации журналиста сайта «Формулы-1» Лоренса Барретто, «Астон Мартин» рассматривал Карлоса как потенциальную замену Фернандо на тот случай, если бы опытнейший гонщик чемпионата решил уйти.

Перед Сайнсом встал выбор: ожидать, откроется ли вакансия в «Ред Булл», который не спешит принимать решение, либо подписать контракт с другой командой.

Барретто сообщил, что «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди») предложил Сайнсу щедрую долгосрочную сделку.

Помимо «Ред Булл» и «Заубера» остаются еще две опции. Шансы на переход испанца в «Уильямс» растут. В британской команде Сайнс предположительно боролся бы за очки более стабильно, чем в «Заубере» в 2025 году, однако партнерство с «Ауди» более привлекательно в долгосрочной перспективе. «Уильямс» обеспокоен возможной потерей Алекса Албона, который может оказаться в «Ред Булл» в 2026-м.

Трансфер в «Мерседес», о котором сообщала итальянская пресса, возможен, однако утверждается, что Сайнс не является приоритетным выбором для босса немецкого коллектива Тото Вольффа. Решение Алонсо остаться в «Астон Мартин» может говорить о том, что, по мнению двукратного чемпиона мира, «Мерседес» намерен предложить место своему юниору – пилоту «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли.

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1 комментарий
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ну он скорее год подождет, чем в такой вильямс идти. Тогда можно и в рено/хаас идти
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