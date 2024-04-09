Гельмут Марко: «Цунода провел Гран-при Японии на уровне Ферстаппена и Алонсо»
Марко сравнил Цуноду с многократными чемпионами «Формулы-1».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что пилот «РБ» Юки Цунода, финишировавший десятым на Гран-при Японии, выступил на равных с Максом Ферстаппеном и лидером «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Юки потрясающе провел второй старт. Его обгоны стали шоу дня, фанаты были на седьмом небе от счастья.
Его уик-энд был на уровне Макса, Алонсо и компании. Безупречное, невероятное выступление, несмотря на давление домашней гонки», – написал Марко в своей колонке.
Цунода стал первым японцем с 2012-го, заработавшим очки на домашнем Гран-при
Алонсо – лучший гонщик Гран-при Японии по версии The Race, Цунода уступил Ферстаппену