Гельмут Марко: «Цунода провел Гран-при Японии на уровне Ферстаппена и Алонсо»

Марко сравнил Цуноду с многократными чемпионами «Формулы-1».

Советник « » заявил, что пилот «РБ» , финишировавший десятым на Гран-при Японии, выступил на равных с и лидером «Астон Мартин» .

«Юки потрясающе провел второй старт. Его обгоны стали шоу дня, фанаты были на седьмом небе от счастья.

Его уик-энд был на уровне Макса, Алонсо и компании. Безупречное, невероятное выступление, несмотря на давление домашней гонки», – написал Марко в своей колонке.

Цунода стал первым японцем с 2012-го, заработавшим очки на домашнем Гран-при

Алонсо – лучший гонщик Гран-при Японии по версии The Race, Цунода уступил Ферстаппену