Гельмут Марко: «Цунода провел Гран-при Японии на уровне Ферстаппена и Алонсо»

Теги Гран-при Японии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Астон Мартин Макс Ферстаппен Юки Цунода РБ Авто

Марко сравнил Цуноду с многократными чемпионами «Формулы-1».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что пилот «РБ» Юки Цунода, финишировавший десятым на Гран-при Японии, выступил на равных с Максом Ферстаппеном и лидером «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Юки потрясающе провел второй старт. Его обгоны стали шоу дня, фанаты были на седьмом небе от счастья.

Его уик-энд был на уровне Макса, Алонсо и компании. Безупречное, невероятное выступление, несмотря на давление домашней гонки», – написал Марко в своей колонке.

Цунода стал первым японцем с 2012-го, заработавшим очки на домашнем Гран-при

Алонсо – лучший гонщик Гран-при Японии по версии The Race, Цунода уступил Ферстаппену

1 комментарий
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За Юки сейчас приятно наблюдать, главное чтобы у него стабильность появилась во всех смыслах. Пока что судить об этом ещё рано
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