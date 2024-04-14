MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл гонку, Акоста – 2-й, Бастианини – 3-й

Гонщик «Априлии» Маверик Виньялес выиграл Гран-при Америк.

На старте Виньялес откатился на 11-ю позицию, но по ходу гонки сумел прорваться на первое место. Помогло Виньялесу и падение Марка Маркеса, который на тот момент лидировал в заезде.

Благодаря этой победе Виньялес стал первым гонщиков в эпоху MotoGP, которому удалось выиграть Гран-при в составе трех разных производителей («Априлия», «Сузуки» и «Ямаха»).

Вторым заезд закончил новичок чемпионата Педро Акоста («ГасГас»), а третьим стал Энеа Бастианини («Дукати»).

MotoGP

Гран-при Америк

Трасса Америк, Остин

14 апреля 2024 года

Гонка

1. Маверик Виньялес («Априлия») – 20 кругов

2. Педро Акоста («ГасГас») +1,728

3. Энеа Бастианини («Дукати») +2,703

4. Хорхе Мартин («Прамак») +4,690

5. Франческо Баньяя («Дукати») +7,392

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +9,980

7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +12,208

8. Марко Беццекки («ВР46») +13,343

9. Брэд Биндер («КТМ») +14,931

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +16,656

11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +18,542

12. Фабио Куартараро («Ямаха») +22,899

13. Джек Миллер («КТМ») +24,011

14. Аугусто Фернандес («ГасГас») +27,652

15. Алекс Маркес («Грезини») +32,855

16. Лука Марини («Хонда») +33,529

Сошли:

Марк Маркес («Грезини»)

Алекс Ринс («Ямаха»)

Хоан Мир («Хонда»)

Франко Морбиделли («Прамак»)

Такааки Накагами («ЛЧР»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)