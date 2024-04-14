MotoGP. Гран-при Америк. Виньялес выиграл гонку, Акоста – 2-й, Бастианини – 3-й
Гонщик «Априлии» Маверик Виньялес выиграл Гран-при Америк.
На старте Виньялес откатился на 11-ю позицию, но по ходу гонки сумел прорваться на первое место. Помогло Виньялесу и падение Марка Маркеса, который на тот момент лидировал в заезде.
Благодаря этой победе Виньялес стал первым гонщиков в эпоху MotoGP, которому удалось выиграть Гран-при в составе трех разных производителей («Априлия», «Сузуки» и «Ямаха»).
Вторым заезд закончил новичок чемпионата Педро Акоста («ГасГас»), а третьим стал Энеа Бастианини («Дукати»).
MotoGP
Гран-при Америк
Трасса Америк, Остин
14 апреля 2024 года
Гонка
Гран-при Америк
Трасса Америк, Остин
14 апреля 2024 года
Гонка
1. Маверик Виньялес («Априлия») – 20 кругов
2. Педро Акоста («ГасГас») +1,728
3. Энеа Бастианини («Дукати») +2,703
4. Хорхе Мартин («Прамак») +4,690
5. Франческо Баньяя («Дукати») +7,392
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +9,980
7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +12,208
8. Марко Беццекки («ВР46») +13,343
9. Брэд Биндер («КТМ») +14,931
10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +16,656
11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +18,542
12. Фабио Куартараро («Ямаха») +22,899
13. Джек Миллер («КТМ») +24,011
14. Аугусто Фернандес («ГасГас») +27,652
15. Алекс Маркес («Грезини») +32,855
16. Лука Марини («Хонда») +33,529
Сошли:
Марк Маркес («Грезини»)
Алекс Ринс («Ямаха»)
Хоан Мир («Хонда»)
Франко Морбиделли («Прамак»)
Такааки Накагами («ЛЧР»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Априлия провалив старт, как в игре, поменяли лёгкость соперников и спокойно всех уничтожили.
Акоста просто браво, круто! Да это ж круто! Надо обладать невероятным талантом чтобы тащить такой КТМ на подиум!
Маркесы конечно тоже принесли "счастья" в гараж грезини, пока это все смешно смотрится...