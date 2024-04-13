Формула E. Мизано. Да Кошта выиграл 1-ю гонку с 13-го места, Роулэнд возглавил чемпионат
Гонщик «Порше» Антониу Феликс да Кошта одержал победу в первой гонке «Формулы E» в итальянском Мизано.
Множество пилотов сражались между собой за лидерство, постоянно обгоняя друг друга, однако на последнем круге остались два претендента на победу – да Кошта и представитель «Ниссана» Оливер Роулэнд. Португалец, стартовавший 13-м, сохранил чуть больше энергии на финише и сдержал соперника. Третье место занял гонщик «Андретти» Джейк Деннис, обладатель поул позиции Митч Эванс («Ягуар») финишировал шестым.
Лидеры сезона Паскаль Верляйн («Порше») и Ник Кэссиди («Ягуар») выбыли из борьбы за победу из-за поломок антикрыльев и заездов в боксы – оба столкнулись с соперником из «ДС Пенске» Жаном-Эриком Вернем. Француз сражался за высокие позиции, но получил пятисекундный штраф и стал лишь восьмым.
Подиум позволил Роулэнду, ни разу не побеждавшему в 2024 году, возглавить личный зачет. Деннис поднялся на вторую строчку, а Верляйн и Кэссиди опустились на третью и четвертую.
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