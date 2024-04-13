Формула E. Мизано. Да Кошта выиграл 1-ю гонку с 13-го места, Роулэнд возглавил чемпионат

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Гонщик «Порше» Антониу Феликс да Кошта одержал победу в первой гонке «Формулы E» в итальянском Мизано.

Множество пилотов сражались между собой за лидерство, постоянно обгоняя друг друга, однако на последнем круге остались два претендента на победу – да Кошта и представитель «Ниссана» Оливер Роулэнд. Португалец, стартовавший 13-м, сохранил чуть больше энергии на финише и сдержал соперника. Третье место занял гонщик «Андретти» Джейк Деннис, обладатель поул позиции Митч Эванс («Ягуар») финишировал шестым.

Лидеры сезона Паскаль Верляйн («Порше») и Ник Кэссиди («Ягуар») выбыли из борьбы за победу из-за поломок антикрыльев и заездов в боксы – оба столкнулись с соперником из «ДС Пенске» Жаном-Эриком Вернем. Француз сражался за высокие позиции, но получил пятисекундный штраф и стал лишь восьмым.

Подиум позволил Роулэнду, ни разу не побеждавшему в 2024 году, возглавить личный зачет. Деннис поднялся на вторую строчку, а Верляйн и Кэссиди опустились на третью и четвертую.

Этап 6
Мизано, Италия
13 апреля 2024 года
Гонка
Топ-10
 
1. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 28 кругов
2. Оливер Роулэнд («Ниссан») +0,410
3. Джейк Деннис («Андретти») +3,413
4. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +4,198
5. Дэн Тиктум («ЕРТ») +4,964
6. Митч Эванс («Ягуар») +6,083
7. Серджиу Сетте Камара («ЕРТ») +7,936
8. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +7,969
9. Норман Нато («Андретти») +7,998
10. Стоффель Вандорн («Пенске») +8,049
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Оливер Роулэнд – 73 очка
2. Джейк Деннис – 68
3. Паскаль Верляйн – 63
4. Ник Кэссиди – 61
5. Максимилиан Гюнтер – 60
 

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Шестой победитель за шесть этапов.
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