«Посмотрим, дисквалифицируют ли меня теперь до конца чемпионата». Алонсо – об обороне позиции с помощью Пиастри
Алонсо рассказал об обороне позиции на Гран-при Японии с помощью Пиастри.
Пилот «Астон Мартин» удерживал соперника из «Макларена» на таком расстоянии, чтобы Пиастри имел возможность пользоваться системой DRS. И тем самым Алонсо не давал обогнать Пиастри Джорджу Расселлу, который приближался к ним на более свежих шинах.
Обсуждая данную тактику Алонсо пошутил, что его, возможно, теперь могут дисквалифицировать – имея в виду то, что он по-прежнему не согласен с тем штрафом, который получил на Гран-при Австралии за маневр с ранним торможением, который косвенно стал причиной аварии Расселла.
«После случившегося в Австралии (штрафа Алонсо в инциденте с Расселлом) я даже не знаю, что тут еще можно сказать. Посмотрим, дисквалифицируют ли меня теперь до конца чемпионата (смеется).
В целом же было очевидно, что наличие позади меня Пиастри было способом защитить себя от атак Расселла. Так что да, на прямой я порой не разряжал батарею до конца, чтобы подпускать Пиастри в диапазон одной секунды. Карлос Сайнс делал так на прошлогоднем Гран-при Сингапура. Это обычный гоночный прием», – рассказал Алонсо.
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