«Посмотрим, дисквалифицируют ли меня теперь до конца чемпионата». Алонсо – об обороне позиции с помощью Пиастри

Теги Гран-при Японии Гран-при Австралии Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джордж Расселл Оскар Пиастри Авто

Алонсо рассказал об обороне позиции на Гран-при Японии с помощью Пиастри.

Пилот «Астон Мартин» удерживал соперника из «Макларена» на таком расстоянии, чтобы Пиастри имел возможность пользоваться системой DRS. И тем самым Алонсо не давал обогнать Пиастри Джорджу Расселлу, который приближался к ним на более свежих шинах.

Обсуждая данную тактику Алонсо пошутил, что его, возможно, теперь могут дисквалифицировать – имея в виду то, что он по-прежнему не согласен с тем штрафом, который получил на Гран-при Австралии за маневр с ранним торможением, который косвенно стал причиной аварии Расселла.

«После случившегося в Австралии (штрафа Алонсо в инциденте с Расселлом) я даже не знаю, что тут еще можно сказать. Посмотрим, дисквалифицируют ли меня теперь до конца чемпионата (смеется).

В целом же было очевидно, что наличие позади меня Пиастри было способом защитить себя от атак Расселла. Так что да, на прямой я порой не разряжал батарею до конца, чтобы подпускать Пиастри в диапазон одной секунды. Карлос Сайнс делал так на прошлогоднем Гран-при Сингапура. Это обычный гоночный прием», – рассказал Алонсо.

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11 комментариев
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Ответ Cardboard_monkey
Алик при таком мышлении запросто в шахматы может свалить после ф1
И нет сомнений, кто этот Капабланка был в Рено, что придумал крашгейт 2008)
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Ответ Великий Алонсо
Шикарное чувство юмора, высочайший интеллект. Фернандо Алонсо настоящий мужчина 🔥🔥🔥
Александра, думаете Фернандо привлекают небинарные персоны и у вас есть шанс?)
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Токсичный дед реально не видит разницу между брэйк-чеком в скоростном повороте и тем, чтобы держать более медленного соперника в зоне дрс, как Сайнс в Сингапуре?
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Ответ Orange
Токсичный дед реально не видит разницу между брэйк-чеком в скоростном повороте и тем, чтобы держать более медленного соперника в зоне дрс, как Сайнс в Сингапуре?
Он для мужиков с женскими наклонностями токсичный , а для всех остальных настоящий топ пилот , и видит он гораздо больше в одной гонке чем ты за сезон )
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Ответ Orange
Токсичный дед реально не видит разницу между брэйк-чеком в скоростном повороте и тем, чтобы держать более медленного соперника в зоне дрс, как Сайнс в Сингапуре?
Такой брейк-тест, что Рассел даже не уперся в диффузор. Чет ору с вас. Смотрите дальше покатушки трамваев с безликими пилотами, именно этого вы и хотите.
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Ответ Клименко
И нет сомнений, кто этот Капабланка был в Рено, что придумал крашгейт 2008)
Ну по крайней мере мы знаем кто был его учителем
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Ответ irs118return
Он для мужиков с женскими наклонностями токсичный , а для всех остальных настоящий топ пилот , и видит он гораздо больше в одной гонке чем ты за сезон )
Фернандо крутой мужик, тут не поспоришь. С ним можно выпить уотку. С Хэмом - только яблочный мартини)
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Ответ Orange
Токсичный дед реально не видит разницу между брэйк-чеком в скоростном повороте и тем, чтобы держать более медленного соперника в зоне дрс, как Сайнс в Сингапуре?
Смотри балет и водное поло, Ф1 это не твое
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