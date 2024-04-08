«Посмотрим, дисквалифицируют ли меня теперь до конца чемпионата». Алонсо – об обороне позиции с помощью Пиастри

Алонсо рассказал об обороне позиции на Гран-при Японии с помощью Пиастри.

Пилот « » удерживал соперника из « » на таком расстоянии, чтобы Пиастри имел возможность пользоваться системой DRS. И тем самым Алонсо не давал обогнать Пиастри Джорджу Расселлу, который приближался к ним на более свежих шинах.

Обсуждая данную тактику Алонсо пошутил, что его, возможно, теперь могут дисквалифицировать – имея в виду то, что он по-прежнему не согласен с тем штрафом, который получил на за маневр с ранним торможением, который косвенно стал причиной аварии Расселла.

«После случившегося в Австралии (штрафа Алонсо в инциденте с Расселлом) я даже не знаю, что тут еще можно сказать. Посмотрим, дисквалифицируют ли меня теперь до конца чемпионата (смеется).

В целом же было очевидно, что наличие позади меня Пиастри было способом защитить себя от атак Расселла. Так что да, на прямой я порой не разряжал батарею до конца, чтобы подпускать Пиастри в диапазон одной секунды. Карлос Сайнс делал так на прошлогоднем Гран-при Сингапура. Это обычный гоночный прием», – рассказал .

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