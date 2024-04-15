Руководитель «Альпин»: «Команда точно не продается»

Теги Формула-1 Рено Альпин Бруно Фамен Авто

В «Альпин» отрицают, что «Рено» продаст команду «Формулы-1».

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен прокомментировал провальный старт сезона-2024 и слухи о том, что компания «Рено» раздумывает о продаже коллектива.

«Альпин» – это реальный проект. У нас есть проект, направленный на расширение осведомленности о бренде «Альпин» по всему миру через автоспорт и особенно «Формулу-1».

Топ-менеджмент полностью нас поддерживает. Команда точно не продается. Мы продолжим стремиться к своим целям.

Мы проходим невеселый период. Если говорить о скорости, мы не там, где хотим быть, мы занимаемся проектом не ради 15-го или 16-го мест. Мы стремимся быть впереди, улучшать скорость болида, сражаться за подиумы и победы как можно скорее.

Все [в совете директоров] понимают, что это непростая задача. Это очень трудный вызов – надо отдать должное соперникам. Чтобы бороться за победы, надо поднять планку, повысить свой уровень, прибавить. В начале истории команды, которая ранее называлась «Рено», в 1970-е, все над нами смеялись, а мы были сильны в те моменты.

Мы хотим использовать трудные моменты. У всех случаются взлеты и падения. Сейчас мы на спаде, но это возможность очень быстро стать сильнее, произвести необходимые перемены внутри команды и достичь своих целей.

Машина, которая у нас сейчас – продукт предыдущего менеджмента. Но важно то, что мы делаем сегодня. И я доволен тем, что мы делаем. Конечно, впереди длинный путь, многое необходимо улучшить», – заявил Фамен.

Тед Кравиц: «Фамен окажется под громадным давлением. «Рено» в «Ф-1» не для того, чтобы финишировать 15-м и 16-м»

Покинувший «Макларен» Саншес должен стать техническим директором «Альпин» (as-web)

7 комментариев
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Пока было рено был реально проект, как в Альпин перекрасились какое то посмешище стало а не проект, то Росси чудит, то машина не едет никуда
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Классика от французов. Вместо того, чтобы говорить о технических аспектах и путях решения проблем, руководитель именно команды Ф-1 рассуждает о "расширении осведомленности о бренде «Альпин» по всему миру")). Ну, ок.
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Так команда уже кому-попало продалась. Он о чем вообще?
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Ну ждём новостей о продаже ещё большей доли
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Над Альпином тучи ходят хмуро
Бренд французский тишиной объят
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Ответ swerh
Классика от французов. Вместо того, чтобы говорить о технических аспектах и путях решения проблем, руководитель именно команды Ф-1 рассуждает о "расширении осведомленности о бренде «Альпин» по всему миру")). Ну, ок.
Ну осведомленность повысилась , kpi выполенен. А то что это осведомленность из разряда Альпин это ведро какое то никого не волнует
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