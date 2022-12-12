Вассер почти в «Феррари», Бинотто ждут в «Ауди», Леклер расстался с девушкой и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест самых впечатляющих событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Вассер все ближе к назначению руководителем «Феррари» – по информации немецкой и итальянской прессы, о переходе главы команды «Альфа Ромео» в Скудерию объявят до конца года. Основатель «Заубера» / «Альфа Ромео» прокомментировал трансфер как свершившийся факт.

2. Бинотто предлагают возглавить технологический департамент в «Ауди», «Феррари» хочет отстрочить переход Маттиа в другую команду.

3. Ферстаппен, Вандорн, Рованпера и другие чемпионы получили трофеи на церемонии ФИА. Макс из-за торжества пропустил большую часть четвертьфинала ЧМ-2022, где играла его сборная, а дополнительное время и серия пенальти заставили нидерландца нервничать даже больше, чем Гран-при Абу-Даби-2022.

4. Леклер расстался со своей девушкой. Шарль встречался с Шарлоттой Сине с 2019 года.

5. Мотор «Феррари» на 2023 год будет «бомбой» – об этом заявил Штайнер со ссылкой на Бинотто.

6. Шумахер стал самым «разрушительным» гонщиком сезона-2022 – его аварии стоили «Хаасу» почти четыре миллиона долларов.

Тем не менее, экс-пилот «Хааса» Грожан не понял решение заменить Мика на Хюлькенерга. Сам Шумахер согласился, что молодым гонщикам нужно больше времени на адаптацию, и рассказал о собственных просчетах.

7. Расселл сразится за титул в 2023-м, в отличие от Хэмилтона, ожидает руководитель «Альфа Таури» Тост.

8. Абитебуль станет руководителем спортивного подразделения «Хендэ».

9. Всемирный совет ФИА утвердил календарь «Ф-1» на сезон-2023 с 23 Гран-при – замена гонке в Китае все еще не найдена.

10. Ферстаппена признали лучшим эксперты сайта «Ф-1», Хэмилтон и Алонсо разделили пятое место по итогам сезона.

Другие серии

1. Баррикелло стал двукратным чемпионом бразильской серии сток-каров.

2. «Формула E». «Мазерати» представила первый заводской болид за 17 лет, «Андретти» показала красно-черную машину.

3. Король «Дакара» Аль-Аттия ждет возвращения Алонсо на ралли-рейд.

Интересные цитаты

Нико Росберг: «Дочь сказала, что Хэмилтон был лучшим в мире, я ответил: «Ты права, но папа был целеустремленнее»

Тео Пуршер: «Грустно видеть Криштиану в слезах. Слишком многие относились к нему неуважительно»

Льюис Хэмилтон: «Смотреть за доминированием Ферстаппена было тяжело»

Экс-инженер Алонсо в «Макларене»: «При должной поддержке мы, наверное, выиграли бы титулы в 2007-м и 2008-м»

Нико Росберг: «Не хотел бы снова пройти через сезон-2016. Даже день на пляже был частью пути к титулу»

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