Ферстаппен о поражении Нидерландов на ЧМ: «Нервничал, может, сильнее, чем на Гран-при Абу-Даби-2021»

прокомментировал вылет своей сборной с чемпионата мира по футболу.

В четвертьфинале нидерландцы уступили аргентинцам (2:2, 3:4 пен.). Гонщик не смог посмотреть матч по-человечески, так как находился на церемонии вручения призов , где получил второй чемпионский кубок. Тем не менее, Макс испытал эмоции, по интенсивности сравнимые с борьбой за титул «Формулы-1» до последнего круга.

«Я пропустил голы и был невероятно разочарован, что не мог посмотреть. Я видел только дополнительное время и пенальти. Я так нервничал! Может, даже сильнее, чем в Абу-Даби в прошлом году.

Как такое возможно? В машине я контролирую ситуацию, а футбол не в моей власти. Но ребята могут гордиться собой. Я также послал сообщение Вирджилу [Ван Дейку], и он почти сразу же ответил. Думаю, они проиграли будущим чемпионам. А Ваут [Вегорст, сделавший дубль] – настоящий герой. Нидерландцы могут собой гордиться», – сказал Ферстаппен.

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