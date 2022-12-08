«Андретти» показала красно-черный болид «Формулы E» на сезон-2022/2023

продемонстрировала машину на следующий сезон «Формулы E».

Команда перешла от красно-белой ливреи к преимущественно красно-черной.

«Андретти» начнет использовать электромоторы «Порше». Цвета команды будут защищать , перешедший из «Порше», и Джейк Деннис.

«Мазерати» представила машину «Формулы E» – первый заводской болид за 17 лет

Ливреи «Формулы E»: «Ниссан» вдохновился сакурой, «Ягуар» представил ассиметричную расцветку

Фото: сайт «Формулы E»