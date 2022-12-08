«Андретти» показала красно-черный болид «Формулы E» на сезон-2022/2023

Теги Порше Андретти Автоспорт Формула E Андре Лоттерер Джейк Деннис стиль Авто

«Андретти» продемонстрировала машину на следующий сезон «Формулы E».

Команда перешла от красно-белой ливреи к преимущественно красно-черной.

«Андретти» начнет использовать электромоторы «Порше». Цвета команды будут защищать Андре Лоттерер, перешедший из «Порше», и Джейк Деннис.

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Фото: сайт «Формулы E»

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