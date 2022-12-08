«Андретти» показала красно-черный болид «Формулы E» на сезон-2022/2023
«Андретти» продемонстрировала машину на следующий сезон «Формулы E».
Команда перешла от красно-белой ливреи к преимущественно красно-черной.
«Андретти» начнет использовать электромоторы «Порше». Цвета команды будут защищать Андре Лоттерер, перешедший из «Порше», и Джейк Деннис.
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Фото: сайт «Формулы E»
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