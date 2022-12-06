«Мазерати» представила машину «Формулы E» – первый заводской болид за 17 лет

«Мазерати» показала машину «Формулы E» на сезон-2022/2023.

Итальянская марка дебютирует в «электроформуле». В последний раз «Мазерати» участвовала в гонках как заводская команда 17 лет назад в чемпионате . Ранее автопроизводитель выступал в «Формуле-1», гонках спорткарах и ралли.

В «Мазерати» будут представлять и Эдоардо Мортара.

Ливреи «Формулы E»: «Ниссан» вдохновился сакурой, «Ягуар» представил ассиметричную расцветку

Фото: твиттер команды «Мазерати»