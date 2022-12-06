«Мазерати» представила машину «Формулы E» – первый заводской болид за 17 лет
«Мазерати» показала машину «Формулы E» на сезон-2022/2023.
Итальянская марка дебютирует в «электроформуле». В последний раз «Мазерати» участвовала в гонках как заводская команда 17 лет назад в чемпионате GT. Ранее автопроизводитель выступал в «Формуле-1», гонках спорткарах и ралли.
В «Формуле E» «Мазерати» будут представлять Максимилиан Гюнтер и Эдоардо Мортара.
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