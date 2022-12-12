Петер Заубер о Вассере: «Если получаешь предложение из «Феррари», нужно его принять»

Основатель команды «Формулы-1» высказался об уходе в «Феррари».

По всей видимости, Вассер покинет «Заубер» (ныне выступает как «Альфа Ромео») и станет руководителем Скудерии. Официальное объявление ожидается до конца декабря.

Заубер рассказал, удивляет ли его переход Вассера.

«И да, и нет. Если получаешь предложение из «Феррари», нужно его принять! С другой стороны, если взглянуть на историю «Феррари», начиная с основателя компании Энцо, руководители команд обычно работают недолго. Было одно исключение – , который правил более 12 лет!» – отметил Петер.

Швейцарское издание Blick предполагает, что место Вассера может занять спортивный директор команды Бет Цендер. Заубер согласился, что Цендер является «феноменом «Формулы-1».

«Альфа Ромео» официально объявит об уходе Вассера после 12 декабря – француз станет руководителем «Феррари» (Франко Нуньес)

Шарль Леклер: «С Вассером у меня всегда были хорошие отношения, мне нравились его прямота и честность»