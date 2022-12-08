Нико Росберг: «Дочь сказала, что Хэмилтон был лучшим в мире, я ответил: «Ты права, но папа был целеустремленнее»

Нико Росберг рассказал, как обсуждал с дочерью противостояние с .

Росберг стал чемпионом «Формулы-1» в 2016 году, однако два предыдущих титула уступил напарнику по .

«Вчера мы с дочкой ехали в такси, и водитель сказал ей: «Твой папа был лучшим гонщиком в мире». И моя дочь ответила: «Нет, им был Льюис Хэмилтон». Ну, она знает, что он был успешнее меня и является лучшим в истории. И я такой: «Да, ты права, он лучший пилот всех времен. Но папа тоже был очень хорош. Кроме этого, папа прикладывал больше усилий, был целеустремленнее, больше тренировался, а это так же важно, как и победы».

Я стараюсь найти этот баланс. Люди говорят только о победах, о успехе в бизнесе, а не об усилиях, которые ты прикладываешь. Конечно, не каждый может стать чемпионом «Формулы-1», ведь роль играет в том числе талант, который достается от папы и мамы – это не в нашей власти. Но я пытаюсь донести [до детей]: значение имеет не только результат, но и то, на что ты способен повлиять – усилия. Ты можешь гордиться собой, если сделал все возможное», – поделился историей Росберг.

Нико Росберг: «Не хотел бы снова пройти через сезон-2016. Даже день на пляже был частью пути к титулу»