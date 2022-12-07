Вассер станет руководителем «Феррари» – официальное объявление будет сделано до конца 2022 года (Sport1)
Боссы «Феррари» окончательно определились с выбором нового руководителя команды «Формулы-1».
Как сообщает немецкий Sport1 со ссылкой на собственные источники, президент «Феррари» Джон Элканн сделал выбор в пользу Фредерика Вассера – который ныне руководит командой «Альфа Ромео».
Официальное объявление ожидается чуть позже, но будет сделать точно в 2022 году.
Ранее Маттиа Бинотто подал в отставку и покинул пост руководителя «Феррари».
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