Вассер станет руководителем «Феррари» – официальное объявление будет сделано до конца 2022 года (Sport1)

Теги Феррари Формула-1 Маттиа Бинотто Джон Элканн Фредерик Вассер Альфа Ромео Авто

Боссы «Феррари» окончательно определились с выбором нового руководителя команды «Формулы-1».

Как сообщает немецкий Sport1 со ссылкой на собственные источники, президент «Феррари» Джон Элканн сделал выбор в пользу Фредерика Вассера – который ныне руководит командой «Альфа Ромео».

Официальное объявление ожидается чуть позже, но будет сделать точно в 2022 году.

Ранее Маттиа Бинотто подал в отставку и покинул пост руководителя «Феррари».

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