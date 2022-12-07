Абитебуль будет руководителем спортивного подразделения «Хендэ»

Сириль Абитебуль стал руководителем спортивного подразделения «Хендэ».

По информации Autosport, бывший босс в «Формуле-1» будет отвечать за руководство программами «Хендэ» в WRC и в туринге.

В «Хендэ» искали нового руководителя после ухода Андреа Адамо из проекта в декабре прошлого года. Сезон-2022 в WRC сложился для «Хендэ» неудачно – команда не смогла победить ли в личном, ни в командном зачете.

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