Ромен Грожан: «У «Хааса» не было причин менять Шумахера на Хюлькенберга»

высказался о замене Мика Шумахера на в «Хаасе».

«Это не то решение, которое принял бы я. Шумахер хорошо завершил сезон, не было причин что-либо менять. Очевидно, команда просто хотела другого пилота.

Хюлькенберг – очень талантливый гонщик, который в прошлом демонстрировал отличную скорость. Посмотрим, что у него получится в «Хаасе», но, повторюсь, это не то решение, которое принял бы я», – заявил пилот .

Грожан провел в составе пять сезонов в 2016-2020 годах.

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