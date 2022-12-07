В сезоне-2022 аварии Шумахера обошлись «Хаасу» почти в $4 млн – это самый высокий показатель в «Ф-1» (RN365)

Общий ущерб от аварий гонщиков «Формулы-1» в сезоне-2022 составил почти $34 млн.

Согласно подсчетам журналистов издания RacingNews365, наибольший финансовый урон своей команде за счет аварий нанес Мик Шумахер. Общая стоимость повреждений болида в авариях Шумахера составила сумму почти в $4 млн. (3952000).

В то же время в общей сложности наибольшие расходы от аварий оказались на счету команды – урон обошелся в $4714000.

В свою очередь самыми аккуратными в прошедшем сезоне оказались («Альфа Ромео») и команда . Действия Боттаса обошлись его команде в $442000, а и повредили свои болиды в общей сложности на $1480000.

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