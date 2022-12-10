Тео Пуршер: «Грустно видеть Криштиану в слезах. Слишком многие относились к нему неуважительно»

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Гонщик «Формулы-2» Тео Пуршер высказался о поражении сборной Португалии.

Португальцы проиграли Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Пуршер отметил, что испытывает смешанные чувства, так как является поклонником Криштиану Роналду.

«Браво, марокканцы! История продолжается.

С другой стороны, обидно за CR7, слишком многие относились к нему неуважительно, и очень грустно видеть его в слезах. Он всегда будет одним из моих кумиров», – написал в соцсетях юниор «Заубера».

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