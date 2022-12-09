Мик Шумахер: «В отличие от меня, Магнуссену было нечего терять. Сейчас понимаю, что мой подход был не совсем правильным»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, как для него сложился сезон-2022, по итогам которого он потерял место в «Хаасе». А также о планах на будущее – Шумахер с высокой долей вероятности должен стать резервным пилотом «Мерседеса».

- В сезоне-2022, помимо перехода на болиды нового поколения, у вас также появился новый напарник. Это сказалось?

– Я и раньше был немного знаком с Кевином и был очень рад тому, что он пришел в команду. Я смог знакомиться с новыми болидами, имея рядом опытного напарника. В начале сезона наша машина смотрелась очень сильно, потом другие команды немного прибавили, однако наша машина оставалась достаточно быстрой, чтобы бороться за очки.

- Почему Магнуссен, несмотря на годичный перерыв, сумел начать сезон лучше?

– Перед началом сезона у него вообще не было никаких ожиданий. В отличие от меня, ему было нечего терять. И сейчас, оглядываясь назад, я и правда могу заключить, что мой подход, вероятно, был не совсем правильным. В начале сезона мы ошиблись в работе с базовыми настройками болида, но потом сравнительно быстро смогли отыграться и наверстать упущенное, принимали верные решения. Мы начали с нуля. Я получил в свое распоряжение машину, которая подходила мне, только с Гран-при Канады – и начиная с этого момента мы двигались только вперед.

- Разве поворотным моментом стала не гонка в Баку?

– Нет, настоящим прорывом стал этап в Канаде. В Сильверстоуне я впервые смог продемонстрировать то, что за рулем болида мне стало намного комфортнее. И в какой-то момент сезона Кевин тоже перешел именно на мой базовый вариант настроек.

- Так что же именно было не так до этого?

– Дело было в одной части болида. Не хочу вдаваться в подробности – но проблема была в передней оси. На бумаге техническое решение могло смотреться очень хорошо, но на деле появлялось ощущение, что машиной стало очень трудно управлять. Машине не хватало стабильности. В итоге мы устранили эту проблему. И с того момента ситуация улучшилась.

- Что это было в большей степени – совпадение или же результат упорной работы?

– Скорее в большей степени совпадение. Но я и раньше говорил инженерам, что хотел бы попробовать другое решение. Старой машине оно не подходило, а вот новой подошло заметно лучше.

- У вас был запасной план (на случай потери места в «Хаасе»)?

– У меня был план «А» – остаться в «Формуле-1».

- А теперь?

– Я определенно хочу остаться в «Ф-1» и изучаю доступные варианты. Надеюсь, что выберу правильный. Мне бы очень хотелось доказать их неправоту всем тем, кто в меня не верит. Я знаю, на что способен, я многое доказал в молодежных сериях и не вижу причин, по которым не смог бы показывать такие же результаты и в «Ф-1».

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