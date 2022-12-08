Всемирный совет ФИА утвердил календарь «Ф-1» на сезон-2023 с 23 Гран-при
Всемирный совет ФИА утвердил обновленную версию календаря «Формулы-1» на 2023 год.
Первоначальный вариант состоял из 24 Гран-при, однако несколько дней назад было объявлено об отмене этапа в Китае. Новая версия подразумевает проведение 23 гонок.
Таким образом, в календаре образовался перерыв с 2 по 30 апреля. При этом «Ф-1» пока не подтвердила, что слот Гран-при Китая останется пустым, дальнейшие изменения календаря не исключены. Ранее сообщалось, что гонку в Шанхае может заменить этап в Португалии.
Календарь этапов «Формулы-1» на 2023 год
1. Гран-при Бахрейна – 5 марта
2. Гран-при Саудовской Аравии – 19 марта
3. Гран-при Австралии – 2 апреля
4. Гран-при Азербайджана – 30 апреля
5. Гран-при Майами – 7 мая
6. Гран-при Эмилии-Романьи – 21 мая
7. Гран-при Монако – 28 мая
8. Гран-при Испании – 4 июня
9. Гран-при Канады – 18 июня
10. Гран-при Австрии – 2 июля
11. Гран-при Великобритании – 9 июля
12. Гран-при Венгрии – 23 июля
13. Гран-при Бельгии – 30 июля
14. Гран-при Нидерландов – 27 августа
15. Гран-при Италии – 3 сентября
16. Гран-при Сингапура – 17 сентября
17. Гран-при Японии – 24 сентября
18. Гран-при Катара – 8 октября
19. Гран-при США – 22 октября
20. Гран-при Мехико – 29 октября
21. Гран-при Сан-Паулу – 5 ноября
22. Гран-при Лас-Вегаса – 18 ноября
23. Гран-при Абу-Даби – 26 ноября
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