Всемирный совет ФИА утвердил календарь «Ф-1» на сезон-2023 с 23 Гран-при

Всемирный совет ФИА утвердил обновленную версию календаря «Формулы-1» на 2023 год.

Первоначальный вариант состоял из 24 Гран-при, однако несколько дней назад было объявлено об отмене этапа в Китае. Новая версия подразумевает проведение 23 гонок.

Таким образом, в календаре образовался перерыв с 2 по 30 апреля. При этом «Ф-1» пока не подтвердила, что слот Гран-при Китая останется пустым, дальнейшие изменения календаря не исключены. Ранее сообщалось, что гонку в Шанхае может заменить этап в Португалии.

Календарь этапов «Формулы-1» на 2023 год

1. Гран-при Бахрейна – 5 марта

2. Гран-при Саудовской Аравии – 19 марта

3. Гран-при Австралии – 2 апреля

4. Гран-при Азербайджана – 30 апреля

5. Гран-при Майами – 7 мая

6. Гран-при Эмилии-Романьи – 21 мая

7. Гран-при Монако – 28 мая

8. Гран-при Испании – 4 июня

9. Гран-при Канады – 18 июня

10. Гран-при Австрии – 2 июля

11. Гран-при Великобритании – 9 июля

12. Гран-при Венгрии – 23 июля

13. Гран-при Бельгии – 30 июля

14. Гран-при Нидерландов – 27 августа

15. Гран-при Италии – 3 сентября

16. Гран-при Сингапура – 17 сентября

17. Гран-при Японии – 24 сентября

18. Гран-при Катара – 8 октября

19. Гран-при США – 22 октября

20. Гран-при Мехико – 29 октября

21. Гран-при Сан-Паулу – 5 ноября

22. Гран-при Лас-Вегаса – 18 ноября

23. Гран-при Абу-Даби – 26 ноября

«Формула-1» официально отменила Гран-при Китая в 2023 году