Баррикелло стал двукратным чемпионом бразильской серии сток-каров

Бывший пилот «Формулы-1» завоевал титул в Stock Car Pro Series – бразильской серии сток-каров.

Перед заключительным уик-эндом в Интерлагосе Рубенс занимал третье место в чемпионате, уступая Габриэлю Касагранде и Даниэлу Серре. На старте финальной гонки машина Баррикелло пострадала, однако его соперники также стали участниками инцидентов. Серра был вынужден сойти, а Касагранде дисквалифицировали за столкновение на первом круге. Баррикелло сумел заработать очки на поврежденной машине, финишировал 11-м и заработал титул с 330 очками, Серра завершил сезон вторым (316), Касагранде – третьим (307).

Рубенс во второй раз выиграл серию после триумфа в 2014 году. Бразилец стал самым возрастным чемпионом в истории Stock Car Pro Series (50 лет, 6 месяцев и 18 дней).

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