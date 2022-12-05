Гюнтер Штайнер: «Бинотто сказал, что мотор «Феррари» на 2023-й – бомба»

Новый двигатель «Феррари» способен удивить, заявил руководитель «Хааса» .

Кроме этого, Штайнер поделился рассуждениями о раскладе сил на сезон-2023.

«[«Мерседес»] вновь становится конкурентоспособным. Надеюсь, соперничество за титул получится упорным, ведь этого хотят фанаты.

Если «Феррари» окажется в борьбе, для нас это тоже хорошо – в таком случае у команды будет быстрый двигатель. Я встречался с , и он сказал, что мотор на следующий сезон – бомба», – сообщил Гюнтер.

Напомним, что Бинотто покидает пост руководителя «Феррари».

Технические итоги года «Ф-1»: «Хаас» прибавил больше всех, «Феррари» – самая инновационная, «Мерседес» выиграл гонку прогресса