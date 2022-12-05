Гюнтер Штайнер: «Бинотто сказал, что мотор «Феррари» на 2023-й – бомба»
Новый двигатель «Феррари» способен удивить, заявил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
Кроме этого, Штайнер поделился рассуждениями о раскладе сил на сезон-2023.
«[«Мерседес»] вновь становится конкурентоспособным. Надеюсь, соперничество за титул получится упорным, ведь этого хотят фанаты.
Если «Феррари» окажется в борьбе, для нас это тоже хорошо – в таком случае у команды будет быстрый двигатель. Я встречался с Маттиа Бинотто, и он сказал, что мотор на следующий сезон – бомба», – сообщил Гюнтер.
Напомним, что Бинотто покидает пост руководителя «Феррари».
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