Ферстаппен, Вандорн, Рованпера и другие чемпионы получили трофеи на церемонии ФИА

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела традиционную церемонию награждения чемпионов мира.

В этом году призы вручали в итальянской Болонье.

во второй раз подряд получил трофей чемпиона «Формулы-1», а его команда «Ред Булл» выиграла Кубок конструкторов впервые с 2013 года. Руководитель коллектива из Милтон-Кейнса Кристиан Хорнер сообщил, что посвящает успех сооснователю Дитриху Матешицу, ушедшему из жизни в этом году. Также ФИА вручила призы вице-чемпиону Шарлю Леклеру ( ) и занявшему третье место Серхио Пересу – напарнику Макса.

Стоффель Вандорн отпраздновал титул в , Калле Рованпера – в чемпионате мира по ралли (WRC), Брендон Хартли, Рио Хиракава и Себастьян Буэми – в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), Фелипе Другович и Виктор Мартен стали лучшими в «Формуле-2» и «Формуле-3» соответственно. Кроме этого, призы получили чемпион мира по ралли-рейдам Нассер Аль-Аттия и пятикратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон.

Новичком года признали Зейна Мэлоуни – вице-чемпиона «Ф-3», который проведет следующий сезон в «Ф-2», награду в категории «Момент года» присудили гонщику Льюису Хэмилтону за двойной обгон на Гран-при Великобритании «Ф-1».

Заработки гонщиков «Ф-1»: у Ферстаппена – $60 млн, у Леклера почти втрое меньше, чемпион по зарплате – Хэмилтон

Фото: сайт ФИА