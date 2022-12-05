Франц Тост: «Ожидаю битву за титул Ферстаппена, Леклера и Расселла, который уже сильнее Хэмилтона»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился прогнозом на сезон-2023.

По мнению Тоста, в борьбу за титул вступят представители «Феррари» и , причем наиболее перспективным пилотом немецкой команды является Джордж Расселл.

«Доминирование, которое продемонстрировали и «Ред Булл» в этом году – довольно редкое явление. Я ожидаю битву трех гонщиков – Макса, Шарля Леклера и Джорджа Расселла, который уже сильнее .

Штраф со стороны ФИА [за превышение потолка расходов] окажет негативное влияние на , без сомнения, хотя в команде работают одни из лучших специалистов. Но я верю, что «Ред Булл» сможет снова сразиться за титул», – сказал Тост.

Франц также высказался о будущем своего бывшего подопечного :

«Могу представить его возвращение в «Формулу-1» в каком-то качестве. Он так давно ассоциируется с «Формулой-1». Может, рано или поздно ему наскучит частная жизнь».

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