Мик Шумахер: «Согласен, что молодым гонщикам нужно три года для адаптации в «Ф-1»

рассказал, что думает об уходе из «Формулы-1», адаптации молодых пилотов и позитивных моментах сезона-2022.

– В Абу-Даби стало официально известно, что заменит вас в «Хаасе» в 2023 году. Что можете сказать по этому поводу?

– В какой-то мере я разочарован, так как считаю, что в этом году выступал хорошо. Команда пошла по другому пути, и мне нужно это принять и сосредоточиться на будущем.

– Оглядываясь назад, как вы оцениваете свой второй сезон в составе «Хааса»?

– Случались взлеты и падения, но тренд всегда был положительным. Думаю, это имеет значение. В конце концов, это всего лишь мой второй сезон в «Формуле-1». Первый фактически нельзя считать за сезон, поскольку большую часть времени мы ехали в хвосте.

Пришлось привыкнуть к борьбе в средней группе. Со временем мы справились и стали выжимать максимум из ситуации.

– Обоснована ли точка зрения [владельца команды] , который говорит, что молодые пилоты стоят команде больше денег из-за своих инцидентов, чем опытные гонщики?

– Безусловно, он прав. В «Формуле-1» необходимо пилотировать на пределе. Для того, чтобы найти границы возможного, порой надо их переступить. Поэтому многие говорят, что молодому пилоту нужно как минимум три года, чтобы освоиться. Я согласен.

– серия совершенно другого уровня в сравнении с категориями, где я выступал ранее. Я чувствовал себя все комфортнее каждый раз, когда садился в машину – это видно по позитивному тренду.

– Можете ли вы сказать, что в «Формуле-1» не хватает терпения по отношению к молодежи?

– Возможно. Конечно, я не знаю, как обращаются с другими молодыми гонщиками, и могу опираться лишь на собственный опыт. Требуется время.

– Сезон-2021 вышел особенным: хвост пелотона, отсутствие большого давления, только один соперник. Видится ли это сейчас негативным фактором?

– Конечно, хотелось бы сражаться за очки в первом сезоне. Может, это позволило бы лучше подготовиться ко второму году. Разумеется, давление было бы выше, и мне пришлось бы решать совершенно другие проблемы.

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