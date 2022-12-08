Хэмилтон и Алонсо разделили 5-е место в рейтинге лучших пилотов года по версии экспертов сайта «Ф-1», Расселл на равных с Норрисом
Сайт «Формулы-1» поделился рейтингом лучших гонщиков сезона-2022.
Пять экспертов выставляли оценки по десятибалльной шкале после каждого Гран-при. Итоговые значения представляют собой средние баллы за все этапы.
Чемпион Макс Ферстаппен занял первое место, вице-чемпион Шарль Леклер стал вторым. Третье место разделили Джордж Расселл и Ландо Норрис, на 0,1 от них отстали Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. Серхио Перес и Карлос Сайнс также получили равные баллы, десятку замкнули Эстебан Окон и Алекс Албон.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона-2022
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8
2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2
3-4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8
3-4. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8
5-6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,7
5-6. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,7
7-8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,3
7-8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,3
9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,2
10. Алекс Албон («Уильямс») – 7,0
Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо
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