Хэмилтон и Алонсо разделили 5-е место в рейтинге лучших пилотов года по версии экспертов сайта «Ф-1», Расселл на равных с Норрисом

Сайт «Формулы-1» поделился рейтингом лучших гонщиков сезона-2022.

Пять экспертов выставляли оценки по десятибалльной шкале после каждого Гран-при. Итоговые значения представляют собой средние баллы за все этапы.

Чемпион Макс Ферстаппен занял первое место, вице-чемпион Шарль Леклер стал вторым. Третье место разделили Джордж Расселл и Ландо Норрис, на 0,1 от них отстали Льюис Хэмилтон и . Серхио Перес и Карлос Сайнс также получили равные баллы, десятку замкнули Эстебан Окон и Алекс Албон.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона-2022

1. Макс Ферстаппен ( ) – 8,8

2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2

3-4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8

3-4. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8

5-6. ( ) – 7,7

5-6. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,7

7-8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,3

7-8. Карлос Сайнс ( ) – 7,3

9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,2

10. Алекс Албон («Уильямс») – 7,0

Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо