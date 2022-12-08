Нико Росберг: «Не хотел бы снова пройти через сезон-2016. Даже день на пляже был частью пути к титулу»

Нико Росберг рассказал, какие жертвы принес ради чемпионства в «Формуле-1».

В 2016 году Росберг опередил напарника по , после чего немедленно завершил карьеру.

«Я совсем не скучаю [по тем временам], скучаю на 0,0 процента, потому что это было невероятно напряженно. Это большой вызов, который стоял передо мной каждый день, с утра до вечера. Выходных не было: все доходило до того, что даже день с семьей на пляже фактически являлся частью пути к чемпионству – я пытался найти баланс.

Так что я вовсе не скучаю. Было здорово, но я не хотел бы пройти через это снова. Ушел ли я из-за этого? Да, напряженность – одна из причин. Кроме этого, я оказался в одной из самых острых ситуаций в «Ф-1», потому что главным врагом становится человек из твоей семьи: либо ты, либо он. Думаю, гораздо проще, когда ты являешься первым номером, и вся команда – вместе со вторым пилотом – помогает бороться с гонщиком из другого коллектива. Когда сражаешься с напарником, порой чувствуешь себя одиноким, и хорошего мало – ситуация довольно трудная.

Победить Льюиса было приятнее, чем кого-либо еще из-за всего, что мы пережили вместе. Мы постоянно соревновались во всем с тех пор, как нам исполнилось по 13 лет – даже если речь шла о том, кто съест больше пицц. Я ненавидел ему проигрывать. А за свою жизнь я много раз приезжал вторым: он невероятно быстрый пилот – возможно, лучший в истории «Ф-1».

Сейчас я с гордостью вспоминаются успехи, но, к сожалению, не процесс, который к ним вел. А он требовал огромной целеустремленности, сосредоточенности, пота», – признался Росберг.

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