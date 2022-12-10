Экс-инженер Алонсо в «Макларене»: «При должной поддержке мы, наверное, выиграли бы титулы в 2007-м и 2008-м»

Марк Слейд рассказал о нереализованных шансах .

Слейд является гоночным инженером Кевина Магнуссена в «Хаасе». Специалист работает в «Формуле-1» с 1991 года и сотрудничал с , , Дэвидом Култхардом, Микой Хаккиненом и другими гонщиками. В 2007 году Марк был инженером Алонсо в «Макларене». Тогда двукратный чемпион мира уступил новичку по дополнительным показателям и покинул команду. Титул достался Райкконену из , а год спустя первое чемпионство оформил Хэмилтон.

Слейд поделился мнением об испанце и трениях в «Макларене» в тот период.

«Было здорово работать с Фернандо. Он терминатор «Формулы-1», не так ли? Фернандо никогда не сдается, он невероятно быстр. Сотрудничать с пилотом, который отчаянно стремится к победе в каждой гонке – фантастика.

Если честно, проблемы в основном были внутрикомандными. Атмосфера была довольно плохой. Думаю, случились определенные события, которые раздули проблемы. Я бы сказал, что ситуацией можно было управлять лучше. Мы просто выбросили чемпионство в 2007 году.

Я считаю, что при должной поддержке Фернандо мы, наверное, выиграли бы титулы в 2007-м и 2008-м. Кто знает, как все сложилось бы, но что есть, то есть. У меня никогда не возникали проблемы с Фернандо, мне по-настоящему нравилось с ним работать», – признался инженер.

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