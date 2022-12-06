Леклер расстался со своей девушкой

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер объявил о расставании с Шарлоттой Сине.

Пара начала встречаться в 2019 году.

«Шарлотта и я решили завершить отношения, и мы остаемся хорошими друзьями. Мы вместе пережили много прекрасных моментов, она всегда будет для меня особенным человеком.

Она потрясающая и заслуживает всего наилучшего. Пожалуйста, уважайте наше решение и ее личное пространство в такой момент», – написал Леклер в соцсетях.

Шарлотта Сине — возлюбленная пилота Ф-1 Шарля Леклера. Именно она вдохновляет звезду «Феррари»!