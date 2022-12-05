Льюис Хэмилтон: «Смотреть за доминированием Ферстаппена было тяжело»

Пилот «Мерседеса» признал, что ему непросто дался сезон-2022. В прошедшем чемпионате Хэмилтон перестал бороться за победы и впервые за карьеру в «Ф-1» завершил год, не выиграв ни одного Гран-при.

В то время как , в упорной борьбе с которым Хэмилтон проиграл титул в финальной гонке 2021 года, провел сезон-2022 крайне уверенно и стал двукратным чемпионом «Формулы-1»:

«Да, смотреть за доминированием Макса было тяжело. Особенно видеть этот огромный «первый номер» на его машине. То, что Макс выиграл почти все гонки – это не очень хорошо. Хотя слова про номер – это конечно шутка. И мне самому конечно хотелось бы вновь бороться за самые высокие места».

Хэмилтон признал, что порой чувствует себя целью для других гонщиков:

«Порой я и правда чувствую себя целью для некоторых гонщиков. Просто послушайте некоторых их заявления, сделанные определенными людьми, или посмотрите на то, как они ведут себя, когда оказываются рядом со мной на автодроме.

Я не могу объяснить причину такого поведения. Думаю, все это зависит от опыта и от успеха, которого вы добились. В конце концов, когда я сам только пришел в «Формулу-1», то моими целями были самые успешные гонщики – ведь я хотел победить их».

Редкая победа «Мерседеса» над Ферстаппеном в этом году! Хвастовство подиумным обгоном в соцсетях прилагается