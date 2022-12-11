Бинотто получил предложение стать главой технологического департамента в «Ауди» (Blick)

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По информации одного из старейших журналистов в паддоке «Формулы-1» Роджера Бенуа, в «Ауди» уже предложили работу Бинотто, который покинул пост руководителя «Феррари».

В «Ауди» – где готовятся к приходу в «Формулу-1» в 2026 году, – Бинотто предлагают должность главы технологического департамента. При этом в «Феррари» хотят максимально отсрочить переход Бинотто на работу в другую команду – сообщается, что Бинотто предложена сумма в $1 млн, чтобы тот не начинал работу в другом коллективе до лета 2023 года.

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