«Ф-1» не вернется в Россию, у Квята технические проблемы в NASCAR (опять!), принят моторный регламент-2026 и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест главных новостей «Формулы-1», NASCAR и других гоночных новостей за неделю.

1. Руководитель «Ф-1» Доменикали сообщил, что Гран-при в России больше не будет. Гендиректор «Росгонок» в ответ обвинил серию в политизированности и напомнил о необходимости вернуть долг за этап 2022 года.

2. Квят финишировал 36-м в гонке NASCAR на «Уоткинс-Глене», во второй раз подряд столкнувшись с техническими проблемами. Райкконен претендовал на достойные позиции, но сошел, врезавшись в барьеры. Тем не менее, трудолюбие финна при подготовке к этапу впечатлило команду – несмотря на классические заявления Кими перед стартом.

В квалификации Квят также стал 36-м, Райкконен– 27-м.

3. Моторный регламент 2026 года утвердили. Также Всемирный совет ФИА одобрил изменения в технических правилах на сезоны-2022 и 2023.

4. В «Ф-1» могут появиться не только «Порше» (которая уже зарегистрировала особый товарный знак) и «Ауди»: на попадание претендуют мотористы из США и Кореи. «Хонда» также рассчитывает на возвращение – японцы даже предлагали привлекательную сделку «Ред Булл».

Сам «Ред Булл» будет считаться новым производителем в 2026-м.

5. Леклер может получить новый моторный штраф уже в ближайшие выходные – на Гран-при Бельгии.

6. «Ред Булл» поменяет шасси по ходу сезона. Лидеры чемпионата намерены приблизиться к «Феррари» по массе болида, утверждает немецкая пресса.

7. Хэмилтон проехался по Африке и сообщил, что вернулся другим человеком.

8. Даниил Медведев заявил, что уважает мастерство Ферстаппена. Макс впечатает первую ракетку мира даже больше, чем в прошлом сезоне.

9. В «Хаасе» назвали разрыв с «Уралкалием» «ударом по яйцам», но новый титульный спонсор на подходе.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии

Другие серии

1. Баньяя выиграл третью гонку MotoGP подряд, Куартараро вырвал второе место, Бастианини взял дебютный поул и сошел, Мир сломал лодыжку в аварии.

2. Тянак победил на Ралли Ипра, лидер сезона Рованпера провалил этап из-за аварии.

Важные цитаты

Гельмут Марко: «Випса уволили из-за шквала в английской прессе. Сравнивать ситуацию с «монголом» от Ферстаппена нельзя»

Франц Тост: «Леклер на две десятые быстрее Сайнса по чистой скорости»

Фернандо Алонсо: «Я уничтожаю сильные стороны соперников – и не только в гонках»

Хуан-Пабло Монтойя: «На лучшей машине побеждал бы Хэмилтон, а не Расселл. Льюис регулярно переигрывал напарников»

Маттиа Бинотто о моторе-2022: «За 25 лет в «Феррари» не видел такого прогресса»

🔔 «Формула-1» возвращается! Гонки в ближайшую неделю

1. Гран-при Бельгии «Ф-1» (26-28 августа).

2. Младшие серии в Спа: «Формула-2», «Формула-3» (26-28 августа).

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