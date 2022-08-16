Франц Тост: «Леклер на две десятые быстрее Сайнса по чистой скорости»

Руководитель считает превосходство в скорости над очевидным.

Леклер опережает напарника на 22 балла. В то же время отрыв Шарля мог оказаться существеннее, если бы не работа стратегов Скудерии.

«Карлос – талантливый и трудолюбивый пилот. В «Феррари» он выступает очень хорошо и способен пилотировать на уровне Шарля, если все ему подходит.

Но если говорить о чистой скорости, Леклер на две десятые быстрее», – сказал Тост.

Тост и Сайнс вместе работали на начальном этапе карьеры испанца в «Торо Россо».

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