Франц Тост: «Леклер на две десятые быстрее Сайнса по чистой скорости»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост считает превосходство в скорости Шарля Леклера над Карлосом Сайнсом очевидным.
Леклер опережает напарника на 22 балла. В то же время отрыв Шарля мог оказаться существеннее, если бы не работа стратегов Скудерии.
«Карлос – талантливый и трудолюбивый пилот. В «Феррари» он выступает очень хорошо и способен пилотировать на уровне Шарля, если все ему подходит.
Но если говорить о чистой скорости, Леклер на две десятые быстрее», – сказал Тост.
Тост и Сайнс вместе работали на начальном этапе карьеры испанца в «Торо Россо».
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