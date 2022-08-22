Команда Райкконена отметила его подготовку к NASCAR: «Кими упорно трудился, это потрясающе. Были шансы на топ-10»

Дебют Кими Райкконена в NASCAR Cup впечатлил его команду «Трекхаус».

Чемпион «Формулы-1» 2007 года сошел после аварии в гонке на «Уоткинс-Глен», однако до этого часть заезда провел в топ-10. В команде посчитали, что Райкконен претендовал на высокие позиции на финише, и похвалили Кими за подготовку к этапу.

«Это было потрясающе. Он так упорно трудился, чтобы подготовиться. Очень разочаровывает, что все так закончилось.

Учитывая, как сработала стратегия, у него были неплохие возможности, чтобы побороться с соперниками, он совершил ряд обгонов. Думаю, были хорошие шансы на топ-10, что являлось нашей целью.

Итог печальный, но Кими прекрасно себя проявлял всю неделю, готовясь к гонке», – заявил руководитель гоночной бригады Райкконена Дариан Грабб в интервью официальному сайту серии.

Райкконен сошел после аварии в дебютной гонке NASCAR Cup

Кими Райкконен о дебюте в NASCAR Cup: «Мне все равно, если проведу плохую гонку. Что я теряю?»

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