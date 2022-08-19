Фернандо Алонсо: «Я уничтожаю сильные стороны соперников – и не только в гонках»

Пилот Фернандо Алонсо высказался о внимании к деталям и использовании чужих слабостей.

Во Франции Алонсо готовил свой слот на стартовой решетке, находящийся на «грязной» стороне, проезжая по нему на установочных кругах. Испанец сообщил, что маленькие хитрости он применяет и за пределами трассы.

«Да, я такой. Я считаю, что необходимо выжимать 100 процентов и уничтожать сильные стороны соперников. Я поступаю так во всем, чем занимаюсь, во что играю.

Раньше я играл в теннис и очень высоко поднимал мяч, если соперник сильный. Так ты ломаешь ритм игры, поскольку они привыкли очень мощно бить по мячу. Профессионалы знают, как принимать быстро летящий мяч. Если же он запущен высоко и мягко, случаются ошибки. Так я могу показывать лучший теннис, поднимая мяч – это мой единственный шанс на победу. Я делаю это на автомате. Не только в гонках есть необходимость уничтожать сильные стороны конкурентов и стараться выжать максимум из своих.

Конечно, во многих аспектах помогает опыт. Старт, оценка ситуации, контроль шин, пит-стопы, работа с механиками. А также подготовка к уик-энду: свободные практики, их важность или порой отсутствие таковой. Когда ты молод, то уделяешь очень много внимания каждому кругу, словно первая тренировка – это финальный круг чемпионата. Нужно понимать такие вещи.

Не каждый круг – последний. Раньше я допускал ошибки на ранней стадии гонок, теперь же пытаюсь их избегать. Такое приходит лишь с опытом и после собственных просчетов», – объяснил двукратный чемпион мира.

Фернандо отметил, что два года вне «Формулы-1» также помогли ему накопить важные знания:

«Когда следишь за гонкой со стороны, лучше понимаешь, как она развивается. Кроме этого, я гонялся в разных сериях, и они научили меня многому. Есть разная гоночная философия, разные стили пилотажа. Не все можно применить в машине «Ф-1». Но когда я теряю болид, сталкиваюсь с избыточной поворачиваемостью, то, возможно, мои руки и ступни делают то, чего раньше не умели, когда я пилотировал только машины «Ф-1». В каком-то смысле теперь я лучше контролирую ситуацию».

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